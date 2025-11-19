Bucaramanga le ganó con 10 hombres a Santa Fe; triunfo 1-0 en cuadrangulares

¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Bucaramanga y Santa Fe

En la segunda parte del compromiso, Santa Fe adelantó sus líneas y empezó a manejar un poco más el balón, mientras que la postura del Bucaramanga fue la de reforzar su defensa y dejar el espacio del hombre menos en zona de ataque.

Pese a la superioridad numérica en el partido, la opción más clara opción de Santa Fe se presentó hasta el minuto 80, un centro por zona izquierda que Emanuel Olivera cabecea dentro del área del Bucaramanga, remate que se va muy cerca del palo de la mano derecha del arquero Aldair Quintana.

El conjunto ‘auriverde’ se hizo fuerte en defensa y Santa Fe no pudo vulnerar aquella resistencia, aunque tuvo otra muy clara con Hugo Rodallega, un cabezazo que pasó muy cerca tras un centro de Harold Santiago Mosquera.

Finalemte, el duelo presentó al cuadro rojo de la capital del país con dificultades para crear jugadas ofensivas y con ideas nubladas para empatar el compromiso, el cual dejó a Bucaramanga con el triunfo por la mínima diferencia.