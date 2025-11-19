Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 20:40
Bucaramanga le ganó con 10 hombres a Santa Fe; triunfo 1-0 en cuadrangulares
El equipo 'Leopardo' se impuso en condición de local.
El Estadio Américo Montanini fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Atlético Bucaramanga y el conjunto de Independiente Santa Fe, duelo correspondiente a la fecha 1 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay.
Estos equipos, que recientemente tuvieron presentación en la Copa Libertadores 2025, se enfrentaban nuevamente en instancias definitivas tras la final de liga que disputaron en junio del año pasado y que dejó al cuadro ‘Leopardo’ con la primera estrella de su historia.
Lea también: Dayro Moreno ya tiene equipo para 2026: "Acordó verbalmente"
En otras noticias: ¿Alfredo Morelos le puede ofrecer algo distinto a la Selección Colombia?
Bucaramanga anotó, pero sufrió expulsión al término del primer tiempo
El inicio del partido presentó un Atlético Bucaramanga más incisivo en zona de ataque, buscando hacer valer su condición de local con llegadas de peligro, una intención que logró materializar al minuto 16, cuando el delantero Luciano Pons eliminó su marca y cabeceó el balón para poner el 1-0 a favor del ‘Leopardo’.
El equipo dirigido por Leonel Álvarez se vio mejor en la primera mitad del partido, sin embargo, las condiciones del compromiso cambiarían tras la expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42, jugador del Bucaramanga que vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Harold Santiago Mosquera.
¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Bucaramanga y Santa Fe
En la segunda parte del compromiso, Santa Fe adelantó sus líneas y empezó a manejar un poco más el balón, mientras que la postura del Bucaramanga fue la de reforzar su defensa y dejar el espacio del hombre menos en zona de ataque.
Pese a la superioridad numérica en el partido, la opción más clara opción de Santa Fe se presentó hasta el minuto 80, un centro por zona izquierda que Emanuel Olivera cabecea dentro del área del Bucaramanga, remate que se va muy cerca del palo de la mano derecha del arquero Aldair Quintana.
El conjunto ‘auriverde’ se hizo fuerte en defensa y Santa Fe no pudo vulnerar aquella resistencia, aunque tuvo otra muy clara con Hugo Rodallega, un cabezazo que pasó muy cerca tras un centro de Harold Santiago Mosquera.
Finalemte, el duelo presentó al cuadro rojo de la capital del país con dificultades para crear jugadas ofensivas y con ideas nubladas para empatar el compromiso, el cual dejó a Bucaramanga con el triunfo por la mínima diferencia.
Fuente
Antena 2