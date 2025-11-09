Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 08:10
Bucaramanga no le pierde pisada a los paisas, ganó y se mantiene colíder
Bucaramanga sigue soñando con ser cabeza de grupo este semestre.
Atlético Bucaramanga sigue demostrando por qué es uno de los equipos más sólidos del semestre. Este sábado, el conjunto santandereano venció 2-1 a La Equidad en el estadio Américo Montanini, por la jornada 19 de la Liga BetPlay, y continúa firme en la parte alta de la tabla.
Bajo la dirección de Leonel Álvarez, los ‘Leopardos’ han mantenido una regularidad notable, apoyados en su fortaleza como local y en el momento goleador de Luciano Pons, quien volvió a ser determinante con un doblete.
Pons marcó la diferencia desde temprano
El encuentro arrancó con ritmo alto y emociones desde los primeros minutos. Bucaramanga avisó con un tiro libre de Carlos Henao, bien atajado por Yimmy Gómez, pero tras un error en salida de los bogotanos, Faber Gil desbordó por derecha y envió un centro rastrero para Luciano Pons, que solo tuvo que empujarla para el 1-0.
La Equidad reaccionó con orden y consiguió el empate al minuto 35. En una rápida transición, Juan David Valencia asistió a Kevin Parra, quien definió cruzado para vencer a Aldair Quintana y poner el 1-1 parcial.
Sin embargo, Bucaramanga no tardó en volver a golpear. Al 42’, Fabián Sambueza ejecutó un tiro de esquina con precisión milimétrica y Pons, de cabeza, selló su doblete para devolverle la ventaja a los locales.
Control y madurez en el complemento
En la segunda mitad, el conjunto santandereano manejó el ritmo del juego con inteligencia. Sambueza y Henao controlaron los tiempos desde el mediocampo, mientras que Pons y Gil seguían generando peligro en el frente de ataque.
La Equidad intentó reaccionar, pero nunca encontró claridad ni profundidad para igualar el marcador. Bucaramanga, por su parte, jugó con la tranquilidad del resultado a favor y mantuvo la posesión para asegurar los tres puntos.
Colíder y con la mira en los cuadrangulares
Con esta victoria, Atlético Bucaramanga llegó a 37 puntos, los mismos que Independiente Medellín y Atlético Nacional, que lo acompañan en la cima de la tabla. El equipo de Leonel Álvarez mantiene vivo su objetivo de ser cabeza de serie en los cuadrangulares finales.
En la próxima jornada, Bucaramanga visitará al Deportivo Pasto, mientras que La Equidad, último con apenas 11 unidades, enfrentará al Deportivo Pereira intentando cerrar el torneo con dignidad.
Fuente
Antena 2