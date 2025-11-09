Bucaramanga no le pierde pisada a los paisas, ganó y se mantiene colíder

Pons marcó la diferencia desde temprano

El encuentro arrancó con ritmo alto y emociones desde los primeros minutos. Bucaramanga avisó con un tiro libre de Carlos Henao, bien atajado por Yimmy Gómez, pero tras un error en salida de los bogotanos, Faber Gil desbordó por derecha y envió un centro rastrero para Luciano Pons, que solo tuvo que empujarla para el 1-0.

La Equidad reaccionó con orden y consiguió el empate al minuto 35. En una rápida transición, Juan David Valencia asistió a Kevin Parra, quien definió cruzado para vencer a Aldair Quintana y poner el 1-1 parcial.

Sin embargo, Bucaramanga no tardó en volver a golpear. Al 42’, Fabián Sambueza ejecutó un tiro de esquina con precisión milimétrica y Pons, de cabeza, selló su doblete para devolverle la ventaja a los locales.

Control y madurez en el complemento

En la segunda mitad, el conjunto santandereano manejó el ritmo del juego con inteligencia. Sambueza y Henao controlaron los tiempos desde el mediocampo, mientras que Pons y Gil seguían generando peligro en el frente de ataque.

La Equidad intentó reaccionar, pero nunca encontró claridad ni profundidad para igualar el marcador. Bucaramanga, por su parte, jugó con la tranquilidad del resultado a favor y mantuvo la posesión para asegurar los tres puntos.