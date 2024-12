Bucaramanga recibe segundo portazo de técnico: puso importante condición

En el 2025 hay muchas cosas que están en juego para el Atlético Bucaramanga, como para otros clubes de la Liga BetPlay. El cuadro leopardo volverá a jugar la Copa Libertadores, pero en esta ocasión lo hará como campeón del primer semestre del 2024.

Clasificados directamente a la fase de grupos, Bucaramanga espera renovarse para pelear por una importante casilla dentro de esta instancia y llegar lejos en la competencia internacional, además de repetir ese título que consiguió en el 2024. Así están las cosas para el leopardo que vive igualmente un calvario a final de año por el tema de su director técnico y de la base que tendrá para la siguiente temporada.

Por ahora, se sabe que Andrés el ‘Rifle’ Andrade firmará con Atlético Bucaramanga y ya han trabajado en la renovación de Fabián Sambueza que seguirá dentro de la plantilla para la competencia internacional. Así va el tema de los jugadores y fichajes para lo que será el 2025. Sin embargo, en menos de un mes, los bumangueses ya recibieron dos portazos de respuestas de directores técnicos.

SEGUNDO ENTRENADOR QUE LES DICE QUE NO EN EL 2025

Cuando salió Rafael Dudamel de la institución, se prendieron las alarmas. Cómo iba a ser que el técnico campeón del 2024 se iba a ir antes de disputar la Copa Libertadores que muy bien se ganaron en el semestre. Por un lado, Hernán Darío Gómez, uno de los posibles candidatos, firmó con Universidad Técnica de Cajamarca de Perú.

Luego, en el radar aparecieron Leonel Álvarez que salió de Emelec, y Gustavo Florentín del Deportivo Pasto. El paraguayo llegó lejos en el segundo semestre con el conjunto pastuso y por su buena campaña, estaban buscando renovar el contrato del estratega que tuvo varias dudas a lo largo del fin de año.

De acuerdo con Guillermo Arango en Planeta Fútbol el miércoles 11 de diciembre, avisaron que el panorama con Gustavo Florentín está complicado, dado que, en ese intento por renovarlo en el Pasto, el paraguayo habría puesto una condición para seguir en Nariño.

Gustavo Florentín habló claro con los directivos del Deportivo Pasto para renovar su contrato y sentenció que, “Mi agente no se ha comunicado conmigo. No sé mañana qué me podría decir, pero tengo la obligación de hacer la planificación. Si de repente aparece algo, voy a sentarme a hablar con el presidente (…) Para continuar, debe continuar el 80% del plantel y traer a algunos jugadores en determinadas posiciones”. Con esto se cierran los rumores, y el Bucaramanga no se ha movido para contratarlo.