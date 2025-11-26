Actualizado:
Bucaramanga se complicó y Fortaleza revive; posiciones grupo B tras fecha 3
El equipo capitalino logró su primera victoria tras sufrir dos derrotas consecutivas.
El Estadio Américo Montanini fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Atlético Bucaramanga y el conjunto bogotano de Fortaleza, duelo correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay.
El partido del grupo B tuvo empezó con sorpresa, pues el equipo de ‘Los Amix’ abrió el marcador a su favor gracias a un gol de Emilio Aristizábal, quien ganó un centro en el área del Bucaramanga y se anticipó a la defensa para poner el 1-0 al minuto 33.
Luego, en el segundo tiempo las emociones se incrementarían, pues un golazo de Fabián Sambueza desde casi la mitad de la cancha colocaría el 1-1 para el equipo ‘Leopardo’, sin embargo, ‘Los Amix’ no renunciaron al ataque y lograron ganar el partido gracias a un cabezazo de Sebastián Ramírez al minuto 89.
Tabla de posiciones del cuadrangular B tras la fecha 3:
El otro partido de este grupo se llevó a cabo el pasado martes, donde el Deportes Tolima visitaba el Estadio El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe, duelo donde el conjunto ‘pijao’ mostró sus altas capacidades y venció 2-1, jugando toda la segunda mitad con 10 hombres por la expulsión de Cristian Arrieta al minuto 45.
Así las cosas, el cuadrangular B queda de la siguiente manera:
1. Deportes Tolima | 7 puntos (+2 en diferencia de gol)
2. Atlético Bucaramanga | 4 puntos (0 en diferencia de gol)
3. Independiente Santa Fe | 3 puntos (+1 en diferencia de gol)
4. Fortaleza | 3 puntos (-3 en diferencia de gol).
¿Cómo se jugará la cuarta fecha en el cuadrangular B?
Para la siguiente fecha, el Atlético Bucaramanga se verá las caras nuevamente con Fortaleza, esta vez en el Estadio Metropolitano de Techo, duelo programado para disputarse el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 8 de la noche.
Por otro lado, Independiente Santa Fe buscará la revancha contra el Deportes Tolima en condición de visitante, duelo que se llevará el mismo sábado 29 de noviembre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 5:30 de la tarde.
