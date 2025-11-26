Bucaramanga se complicó y Fortaleza revive; posiciones grupo B tras fecha 3

El Estadio Américo Montanini fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Atlético Bucaramanga y el conjunto bogotano de Fortaleza, duelo correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay.

El partido del grupo B tuvo empezó con sorpresa, pues el equipo de ‘Los Amix’ abrió el marcador a su favor gracias a un gol de Emilio Aristizábal, quien ganó un centro en el área del Bucaramanga y se anticipó a la defensa para poner el 1-0 al minuto 33.

Luego, en el segundo tiempo las emociones se incrementarían, pues un golazo de Fabián Sambueza desde casi la mitad de la cancha colocaría el 1-1 para el equipo ‘Leopardo’, sin embargo, ‘Los Amix’ no renunciaron al ataque y lograron ganar el partido gracias a un cabezazo de Sebastián Ramírez al minuto 89.

