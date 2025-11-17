Actualizado:
Bucaramanga sería el campeón de la Liga BetPlay; poderoso dato les da ventaja
El equipo ‘Leopardo’ conforma el cuadrangular B junto con Santa Fe, Tolima y Fortaleza.
Este martes 18 de noviembre dará inicio la fase de cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, donde los equipos encargados de abrir esa instancia del campeonato serán Fortaleza y Deportes Tolima, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 6:30 de la tarde.
Ya para el miércoles 19 de noviembre se presentará el Atlético Bucaramanga, que recibirá en el Estadio Américo Montanini a Independiente Santa Fe, duelo donde el conjunto ‘Leopardo’ buscará iniciar con pie derecho su camino en el cuadrangular B, sabiendo que cuenta con un interesante dato que lo favorece y lo pone por encima de todos sus rivales en esta instancia.
Leonel Álvarez, la clave del Bucaramanga para salir campeón
El entrenador antioqueño de 60 años, quien se desempeña como director técnico desde el 2009, sabe lo que es celebrar títulos de liga en el fútbol colombiano, lo ha hecho en dos ocasiones con el Deportivo Independiente Medellín (2009 y 2016), un dato no menor en estas instancias del torneo.
Y es que Leonel Álvarez es el único entrenador de todos los que hacen parte de estos cuadrangulares en haber logrado dos títulos de liga, mientras que Alejandro Restrepo (actual DT del Medellín) tiene en su palmarés solo un trofeo obtenido con el Deportivo Pereira en 2022.
De resto, los demás técnicos que intentarán ser campeones y ganar la estrella de Navidad en este 2025, no han podido celebrar títulos de liga en Colombia, lo que podría ser considerado como una cierta ventaja para el Atlético Bucaramanga, contando con un DT con experiencia y vivencias positivas en estas instancias del torneo.
El equipo ‘Leopardo’ quiere su segunda estrella
Luego del título obtenido bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, el Atlético Bucaramanga buscará nuevamente instalarse en la final de la liga y pelear el título, recordando que el equipo ‘auriverde’ accedió a los cuadrangulares tras quedar ubicado en la cuarta posición de la tabla con 37 puntos, mismos que Nacional y a solo 3 unidades del líder Independiente Medellín.
Cabe mencionar que varios de los técnicos que van a dirigir en estos cuadrangulares no cuentan con gran experiencia en estas instancias, Diego Arias en Atlético Nacional, Francisco ‘Pacho’ López en Santa Fe y Lucas González en Tolima, por citas algunos ejemplos.
