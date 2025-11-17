Bucaramanga sería el campeón de la Liga BetPlay; poderoso dato les da ventaja

Leonel Álvarez, la clave del Bucaramanga para salir campeón

El entrenador antioqueño de 60 años, quien se desempeña como director técnico desde el 2009, sabe lo que es celebrar títulos de liga en el fútbol colombiano, lo ha hecho en dos ocasiones con el Deportivo Independiente Medellín (2009 y 2016), un dato no menor en estas instancias del torneo.

Y es que Leonel Álvarez es el único entrenador de todos los que hacen parte de estos cuadrangulares en haber logrado dos títulos de liga, mientras que Alejandro Restrepo (actual DT del Medellín) tiene en su palmarés solo un trofeo obtenido con el Deportivo Pereira en 2022.

De resto, los demás técnicos que intentarán ser campeones y ganar la estrella de Navidad en este 2025, no han podido celebrar títulos de liga en Colombia, lo que podría ser considerado como una cierta ventaja para el Atlético Bucaramanga, contando con un DT con experiencia y vivencias positivas en estas instancias del torneo.