Bucaramanga sueña en grande con la Liga BetPlay: golpetazo a Unión Magdalena

Duelo de realidades sumamente distantes en la Liga BetPlay 2025-II. Por un lado, el Atlético Bucaramanga que sueña en grande con la clasificación para los cuadrangulares y con la necesidad de volver a conseguir una segunda estrella en su historia después de la que consiguieron en junio de 2024.

Unión Magdalena juega esta Liga BetPlay con la urgencia de conseguir unidades que los puedan dejar en la pelea por mantener la categoría. Envigado fue el primer descendido, y los bananeros están en la última posición de la tabla que conduce al Torneo BetPlay, pero, de lograr una serie de unidades, podrían salvarse.

EMPATE SIN GOLES EN LA PRIMERA PARTE

Durante los primeros minutos del partido, Bucaramanga fue el equipo que más propuso en busca de dar el golpe y sellar la clasificación de manera anticipada. Ese era el anhelo en este partido y era lo que Leonel Álvarez y sus dirigidos persiguieron en los 90 minutos reglamentarios.

En la primera jugada, el arquero Joaquín Mattalia salvó al Unión Magdalena después de un disparo de Aldair Zárate que contuvo el golero argentino. Fabián Sambueza movió todos los hilos del Atlético Bucaramanga en la búsqueda por romper los ceros, pero la fortuna no acompañó al cuadro local en ese cometido por abrir el marcador.

Unión Magdalena también avisó con llegadas de Jannenson Sarmiento, que fue el futbolista más claro en las ambiciones del elenco visitante de acercarse al arco custodiado por Aldair Quintana. Con varias faltas en el mediocampo, el juego se fue enfriando por mucho juego detenido.

Sobre los 20 minutos Kevin Londoño tuvo una inmejorable opción con un cabezazo que se fue apenas desviado del arco de Joaquín Mattalia. En la visita, Jannenson Sarmiento y Dairon Mosquera avisaron, pero no pudieron romper los ceros en un juego que se fue interrumpiendo poco a poco por lesiones y por faltas. Sin goles culminó la primera parte.

GOL DE FABER GIL QUE SE TRADUCE EN CLASIFICACIÓN PARA BUCARAMANGA

Las faltas volvieron a dominar el segundo tiempo con mucho juego pausado y pocas emociones. Leonardo Flores y Ricardo ‘Caballo’ Márquez inquietaron con oportunidades iniciales en el complemento, y, mientras el tiempo pasaba, era imposible para los locales sellar la clasificación anticipada.

Sobre los sesenta minutos, Atlético Bucaramanga rompió los ceros con un certero tanto de Faber Gil después de un remate de diestra en el centro del área. Luciano Pons asistió y el gol se dio después de una revisión en el VAR que puso en incertidumbre la apertura en el marcador.

Con el gol a su favor, Bucaramanga dio espacios para el Unión Magdalena que intentó igualar el compromiso por medio de Misael Martínez y de Ricardo Márquez, pero no fue posible romper el arco rival. Los bumangueses sellaron la clasificación a falta de cinco partidos, mientras que el ‘Ciclón’ sigue jugando con el descenso.