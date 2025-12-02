Bucaramanga sufre mala noticia en la recta final de los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga mantiene viva la opción de llegar a la final de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al estar en la segunda posición del grupo B con siete puntos, luego de dos victorias, un empate y una derrota.

Para acercarse aún más a la clasificación, el conjunto 'leopardo' afrontará una final anticipada este miércoles 3 de diciembre recibiendo en el Estadio Departamental Américo Montanini a Deportes Tolima, que lidera la zona con diez unidades.