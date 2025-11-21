Bucaramanga sugiere reprogramar el partido contra Tolima, ¿por qué?

Atlético Bucaramanga encendió las alarmas este viernes tras emitir un comunicado en el que, de manera indirecta, insta a la Dimayor a considerar la postergación del partido frente a Deportes Tolima, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

El club explicó que la delegación hizo escala en Bogotá antes de viajar a Ibagué, pero el vuelo desde la capital no pudo despegar por una tormenta eléctrica, lo que impidió cumplir con el itinerario previo al compromiso. “Nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado… sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué”, señaló el comunicado.

Bucaramanga también advirtió que la nueva programación de vuelo establecida por la aerolínea es para la mañana del sábado, lo cual va en contra del reglamento. “Esta situación… impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación”, afirmó el club.

Por esa razón, la institución pidió explícitamente que la Dimayor intervenga. “Nos encontramos a la espera de que la Dimayor… brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva”, expresó el equipo santandereano, dando a entender que su aspiración es aplazar el compromiso.