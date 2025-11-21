Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 19:56
Bucaramanga sugiere reprogramar el partido contra Tolima, ¿por qué?
El juego corresponde a la segunda jornada de lo cuadrangulares y se disputará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Atlético Bucaramanga encendió las alarmas este viernes tras emitir un comunicado en el que, de manera indirecta, insta a la Dimayor a considerar la postergación del partido frente a Deportes Tolima, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.
El club explicó que la delegación hizo escala en Bogotá antes de viajar a Ibagué, pero el vuelo desde la capital no pudo despegar por una tormenta eléctrica, lo que impidió cumplir con el itinerario previo al compromiso. “Nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado… sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué”, señaló el comunicado.
Bucaramanga también advirtió que la nueva programación de vuelo establecida por la aerolínea es para la mañana del sábado, lo cual va en contra del reglamento. “Esta situación… impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación”, afirmó el club.
Por esa razón, la institución pidió explícitamente que la Dimayor intervenga. “Nos encontramos a la espera de que la Dimayor… brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva”, expresó el equipo santandereano, dando a entender que su aspiración es aplazar el compromiso.
¿A qué hora está programado Tolima vs Bucaramanga este sábado?
De momento, el partido está programado para este sábado 22 de noviembre a las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro, por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares.
Tanto Bucaramanga como Tolima llegan al duelo con tres puntos, luego de ganar sus partidos iniciales: los Leopardos vencieron a Santa Fe en casa, mientras que los Pijaos derrotaron a Fortaleza en Bogotá.
El club bumangués también indicó que está realizando gestiones para “minimizar el impacto deportivo y logístico” de la situación, dejando claro que la planificación previa quedó totalmente alterada.
Por ahora, se está a la espera de una respuesta oficial de la Dimayor sobre si el encuentro se mantiene en su horario inicial o si se evaluará la petición implícita del Bucaramanga.
📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Retraso en el vuelo hacia Ibagué. pic.twitter.com/zg48hG77nF— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 21, 2025
Fuente
Antena 2