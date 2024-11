Bucaramanga tomó medidas para la Libertadores: confirman primer ‘refuerzo’ para 2025

El campeón de Colombia no pudo respetar la corona en este segundo semestre del 2024. Los malos resultados y un pésimo arbitraje, sobre todo en las últimas fechas dejaron a Rafael Dudamel y al Atlético Bucaramanga por fuera de los cuadrangulares semifinales.

Con varias dudas arrancará el 2025 para el Bucaramanga, dado que no hay certezas sobre la continuidad o no de Rafael Dudamel como el director técnico. La renovación no se ve tan sencilla en medio de un semestre difícil y con el anhelo del venezolano de nuevas experiencias. Esa es la preocupación para la Copa Libertadores, pero el club ya empieza a visualizar lo que será esa experiencia.

Atlético Bucaramanga ha sido muy cauto con los fichajes y bajas que tendrá el próximo semestre. Sin mayores anuncios, no se sabe qué jugadores del plantel continuarán y hay dudas para la Copa Libertadores con Aldair Quintana, pretendido por Junior o Fabry Castro que llama la atención de clubes de Estados Unidos y de Brasil.

Semanas claves para que el Atlético Bucaramanga revele con qué jugadores contará y con quiénes no. Además de los refuerzos que se unirán para afrontar el primer semestre y la Copa Libertadores en la fase de grupos, ya clasificados como campeones de la Liga BetPlay 2024-I.

EL PRIMER ‘FICHAJE’ DE BUCARAMANGA PARA LA LIBERTADORES

En medio de la incertidumbre que hay por el futuro de Rafael Dudamel y otros jugadores de la plantilla, la Copa Libertadores es el máximo objetivo del Bucaramanga para el 2025 y con ese anhelo de hacer una buena presentación, ya trabajan en asegurar la base del campeón.

Justamente, el periodista especializado en fichajes, Felipe Sierra reveló que, “Jefferson Mena (35) seguirá siendo jugador del Bucaramanga en 2025. El defensa y capitán llegó a un acuerdo con la dirigencia tras varios días de negociación. El vínculo de renovación entre las partes se pactó por un año más”.

En ese orden de ideas, el capitán de Bucaramanga seguirá por todo el año 2025 para la Copa Libertadores. El club espera conocer su suerte en los próximos meses en el sorteo de la fase de grupos con la necesidad de llegar lejos en la competencia internacional. Jefferson Mena es el primer ‘refuerzo’ confirmado tras pactar la renovación por un año más.