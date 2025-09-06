BUCARAMANGA vs ALIANZA EN VIVO 6 de septiembre: Hora y canal para ver Liga Betplay

El Bucaramanga recibe a Alianza en la fecha 10 de la liga Betplay en un partido en el que busca ratificar su posición y mantenerse en el selecto grupo de los 8 donde se encuentra en este momento ya que marcha séptimo. Pese a la eliminación en Copa contra el América, el equipo bumangués viene haciendo las cosas muy bien bajo las órdenes de Leonel Álvarez, en sus últimos 5 partidos acumulan 3 victorias y dos derrotas que fueron contra Junior y América en copa respectivamente.

Por otro lado, llega Alianza con la ilusión de meterse entre los ocho, el equipo que está décimo con los mismo puntos que el octavo busca una victoria que le permita meterse y seguir soñando con la clasificación. El equipo dirigido por Hubert Bodhert viene de ganarle a América en la fecha anterior y no pierde desde el 8 de agosto cuando cayó 3 por 0 contra Nacional.