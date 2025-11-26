Cargando contenido

Mié, 26/11/2025 - 16:27

Bucaramanga Vs Fortaleza EN VIVO HOY 26 de noviembre: hora y cómo VER la Liga BetPlay

Bucaramanga busca su segunda victoria en los cuadrangulares.

Atlético Bucaramanga recibe este miércoles 26 de noviembre a Fortaleza en el Estadio Departamental Américo Montanini en partido válido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo 'leopardo' llega al compromiso con cuatro puntos en el grupo B, después de haber derrotado en la jornada inaugural a Independiente Santa Fe y empatado en la segunda fecha como visitante con Deporte Tolima.

Por otro lado, Fortaleza no ha tenido el mejor desempeño en los cuadrangulares al registrar dos derrotas en la misma cantidad de partidos jugados.

El partido entre Atlético Bucaramanga contra Fortaleza por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se disputa este miércoles 26 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. 

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá transmisión de La Fm.

