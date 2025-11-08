Cargando contenido

Bucaramanga vs La Equidad EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
Sáb, 08/11/2025 - 18:05

Bucaramanga recibe a La Equidad por la penúltima fecha del todos contra todos.

Bucaramanga sigue en busca de quedar como uno de los mejores equipos del semestre y hacerse con el famoso punto invisible, la ventaja deportiva que da la oportunidad de superar a cualquier rival en la tabla en caso de empate. 

A este partido Bucaramanga llega como quinto a 3 puntos del primero, el equipo leopardo suma 34 puntos producto de 10 victorias 4 empates y 4 derrotas, por su parte, La Equidad ha sido el peor equipo del campeonato, marcha último con solo 11 puntos gracias a sus 2 victorias 5 empates y 11 derrotas. 

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Bucaramanga y La Equidad se jugará hoy 8 de noviembre a partir de las 8:30p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Win Sports+.

