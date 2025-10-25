Bucaramanga vs Llaneros EN VIVO, 25 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Se vive la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II con la necesidad de definir algunos aspectos en la parte alta de la tabla de posiciones. Por un lado, Atlético Bucaramanga espera dar un nuevo golpe de autoridad en el Estadio Américo Montanini contra Llaneros FC. Respetando la casa, la victoria es necesaria para mantener el liderato en soledad con 34 unidades.

Por su parte, Llaneros espera llevarse a Villavicencio las unidades contra el gran líder. Si los del llano suman de a tres, se pondrán a solo dos puntos de ese número mágico que liga tras liga siempre cambia, pero, con 30 puntos, su paso a los cuadrangulares semifinales ya sería un hecho.

Un vibrante duelo de dos clubes que están en la parte alta y que sueñan con llegar lejos en los cuadrangulares. Por los lados del elenco ‘Leopardo’, ya están pensando más en las fases definitivas que en los cuatro partidos que restan, claro está, sin dejar la motivación de conseguir la ventaja deportiva.

A Bucaramanga, esa ventaja le sirvió en el título de 2024 al clasificar a la final como líderes, pero igualando con los demás rivales en su grupo con ocho puntos. El punto invisible dio frutos para conseguir su primera estrella.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ATLÉTICO BUCARAMANGA VS LLANEROS ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

Este compromiso tiene realidades similares en la clasificación, pues si Llaneros da el golpe de visitante ascenderá a 28 puntos a solo dos de los cuadrangulares y tres del Bucaramanga. Además, privaría la posibilidad de que se mantenga líder si Medellín supera a Nacional. El partido arrancará a las 4:10 de la tarde hora de Colombia y podrá verse por Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO BUCARAMANGA VS LLANEROS FC

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10 P.M.

México: 3:10 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:10 P.M.