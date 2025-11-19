Atlético Bucaramanga recibe este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Departamental Américo Montanini a Independiente Santa Fe en partido de la fecha 1 del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo 'leopardo' llegó a esta instancia después de ocupar la cuarta posición en la fase todos contra todos con 37 unidades y con el objetivo de buscar la segunda estrella en su palmarés.

Por otro lado, Independiente Santa Fe clasificó en la última jornada, luego de superar a Alianza Fc.

Los cardenales consiguieron la clasificación al registrar 31 puntos.