Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 18:25
EN VIVO: Bucaramanga recibe a Santa Fe por la fecha 1 del grupo B
Leopardos y leones se enfrentan en la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales.
Atlético Bucaramanga recibe este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Departamental Américo Montanini a Independiente Santa Fe en partido de la fecha 1 del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El equipo 'leopardo' llegó a esta instancia después de ocupar la cuarta posición en la fase todos contra todos con 37 unidades y con el objetivo de buscar la segunda estrella en su palmarés.
Por otro lado, Independiente Santa Fe clasificó en la última jornada, luego de superar a Alianza Fc.
Los cardenales consiguieron la clasificación al registrar 31 puntos.
¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎!🔰— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 19, 2025
¡𝐇𝐨𝐲 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐬𝐨𝐧̃𝐚𝐫!🤩 Esta tarde recibimos a Independiente Santa Fe en el Américo Montanini por la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2 ¡𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚!🔥 pic.twitter.com/kdUGNH8Ohb
Bucaramanga Vs Santa Fe: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Atlético Bucaramanga contra Independiente Santa Fe por la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se disputa este miércoles 19 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión del YouTube de Deportes RCN.
Fuente
Antena 2