Bucaramanga Vs Santa Fe EN VIVO HOY 9 de agosto: fecha 6 Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga recibe este sábado 9 de agosto a Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay.

El equipo 'leopardo' afronta el compromiso con el objetivo de sumar su segunda victoria en el certamen, teniendo en cuenta que en la jornada anterior superó en condición de visita a Alianza Fc.

Por otro lado, Santa Fe quiere mantener el buen rendimiento demostrado bajo la dirección técnico de Jorve Bava. Los cardenales son sextos con dos triunfos y tres empates.