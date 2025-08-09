Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 19:16
Bucaramanga Vs Santa Fe EN VIVO HOY 9 de agosto: fecha 6 Liga BetPlay
Santa Fe visita a Bucaramanga en la fecha 6 de la Liga BetPlay.
Atlético Bucaramanga recibe este sábado 9 de agosto a Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay.
El equipo 'leopardo' afronta el compromiso con el objetivo de sumar su segunda victoria en el certamen, teniendo en cuenta que en la jornada anterior superó en condición de visita a Alianza Fc.
Por otro lado, Santa Fe quiere mantener el buen rendimiento demostrado bajo la dirección técnico de Jorve Bava. Los cardenales son sextos con dos triunfos y tres empates.
Bucaramanga Vs Santa Fe EN VIVO fecha 6 de la Liga BetPlay
El partido entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 6 de la Liga BetPlay se disputa este sábado 9 de agosto a partir de las 19:30, horario colombiano y se podrá VER EN VIVO por Win Sports +.
También tendrá transmisión de Antena2 y Antena2.co.
Fuente
Antena 2