Bucaramanga Vs Tolima: así se define al finalista del grupo B en la Liga BetPlay

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga definirán al finalista del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay cuando se enfrenten en la quinta fecha este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Departamental Américo Montanini.

'Pijaos' y 'leopardos' son los únicos equipos de la zona con posibilidades, después de derrotar a Santa Fe y Fortaleza, respectivamente, en la cuarta jornada.

Actualmente, Tolima es líder del grupo con 10 unidades, mientras que Bucaramanga está en la segunda posición con siete puntos.