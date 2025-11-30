Cargando contenido

Dimayor
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 11:12

Bucaramanga Vs Tolima: así se define al finalista del grupo B en la Liga BetPlay

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se enfrentan en la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga definirán al finalista del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay cuando se enfrenten en la quinta fecha este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Departamental Américo Montanini.

'Pijaos' y 'leopardos' son los únicos equipos de la zona con posibilidades, después de derrotar a Santa Fe y Fortaleza, respectivamente, en la cuarta jornada.

Actualmente, Tolima es líder del grupo con 10 unidades, mientras que Bucaramanga está en la segunda posición con siete puntos.

Tabla de posiciones del grupo B en la Liga BetPlay

1. Deportes Tolima - 10 puntos
2. Atlético Bucaramanga - 7 puntos
3. Santa Fe - 3 puntos
4. Fortaleza - 3 puntos

¿Cómo se define al finalista de la Liga BetPlay?

En el enfrentamiento entre Bucaramanga y Tolima de este miércoles se podría definir al primer finalista de la Liga BetPlay.

En caso de que se registre un empate, el equipo de Ibagué llegará a 11 puntos, mientras que el leopardo se quedará con 8, por lo que se convertirán los dirigidos por Lucas González en finalistas.

Si Bucaramanga hace respetar su localía, los dirigidos por Leonel Álvarez alargarán hasta la última fecha la definición.

En caso de que Tolima sume los tres puntos como visitante, quedará sentenciada su clasificación.

