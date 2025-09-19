Bucaramanga vs Tolima EN VIVO 19 de septiembre: cómo ver Liga BetPlay

Los encargados de inaugurar una nueva fecha de la Liga BetPlay serán Bucaramanga vs Tolima, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

Bucaramanga ya se puso al día en el calendario de la Liga, auspiciará como local y llega a este enfrentamiento también con la motivación de ser el líder parcial de la tabla de posiciones con 21 unidades.

Mientras que Tolima, bajo el mando de Lucas González, ha venido subiendo su nivel deportivo y se encuentra bastante cerca de arrebatarle la cima a Bucaramanga si llega a vencerlo, ya que quedaría con 23 puntos.

Siga Bucaramanga vs Tolima EN VIVO 19 de septiembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Bucaramanga vs Tolima se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 18:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.