Nueva fecha y salida para el gran líder de la Liga BetPlay 2025-II en un escenario ideal para sepultar a Unión Magdalena de frente al descenso. Atlético Bucaramanga espera asegurar tres puntos para sellar la clasificación sumando ya las 30 unidades para estar en los cuadrangulares semifinales anticipadamente.

Vea también: Cali busca la semifinal de Libertadores: nómina titular vs Sao Paulo

Y es que, la fecha 15 tiene la posibilidad de dejar a un equipo ya clasificado para la siguiente ronda en busca del título. Atlético Bucaramanga puede sumar de a tres y entrar como el primer club en estas instancias finales.

Unión Magdalena que sigue con vida en la Liga BetPlay necesita ganar la mayoría de los puntos que restan para poder mantenerse en la máxima categoría y no caer al Torneo BetPlay, competencia en donde ya está Envigado que perdió la división desde hace algunas jornadas.

La pelea por el descenso sigue dando de qué hablar. Unión Magdalena necesita superar el reto de Bucaramanga en el Américo Montanini para poder ganar puntos en la tabla del descenso, dado que Llaneros acabó de ganar en la jornada y se puede estar salvando de perder la categoría.

Le puede interesar: Neiser se vistió de héroe y de récord: impactante marca para Colombia en Mundial Sub 20

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO BUCARAMANGA VS UNIÓN MAGDALENA ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE POR LA FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

El juego entre Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena también puede decidir muchas cosas en el certamen. Por los lados del local, la clasificación de manera anticipada, mientras que en el caso de la visita, el descenso que también se puede estar decidiendo en próximas jornadas de la Liga BetPlay. Así las cosas, el partido se podrá ver a partir de las 6:20, hora de Colombia y será televisado por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO BUCARAMANGA VS UNIÓN MAGDALENA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Lea también: [FOTOS] Llaneros propinó golpe en la capital: victoria que deja a Santa Fe en vilo

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.