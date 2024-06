Bucaramanga y Santa Fe no se guardan nada: probables alineaciones

La DIMAYOR definió las fechas de las dos finales de la Liga BetPlay 2024-I y quedaron agendadas para el sábado 8 en Bucaramanga y el sábado 15 de junio en Bogotá. El elenco local en este primer sorbo anhela hacer historia y conseguir la ventaja para culminar de visita de buena manera.

Atlético Bucaramanga requiere obtener un buen resultado en casa con el objetivo de conseguir su primer título en la máxima categoría. La última oportunidad fue en 1997 cuando alcanzó la final, pero la perdió contra América de Cali. Rafael Dudamel sentenció que no tendrá varios cambios con respecto a las alineaciones que le han dado frutos a lo largo del semestre, por lo cual, se espera que Daniel Mosquera y Jhon Emerson Córdoba sean inicialistas en el ataque, y una defensa compacta.

Rafael Dudamel no tendría problemas con bajas, pero sí tendrá el regreso de Leonardo Flores, quien no sería inicialista en el compromiso. En la rueda de prensa previa, el estratega venezolano reveló que, “tratamos de no cambiar absolutamente nada para que todo vaya dentro de la normalidad. Ya llegó la hora, llegó ese gran momento, han sido más de 25 años que se han esperado para volver a vivir este momento y estamos preparados”.

Por otro lado, en Santa Fe tampoco habrá cambios con respecto a los últimos partidos disputados por la Liga BetPlay. Desde que Jersson González regresó tras el cuadro gripal fuerte, no se ha ganado la posición. Pablo Peirano también reveló que no tendrá cambios, por lo cual, jugará con Hugo Rodallega con Agustín Rodríguez.

La única ausencia que tendrá Independiente Santa Fe será en defensa por la lesión de Facundo Agüero, quien espera llegar para el segundo compromiso el sábado 15 de junio. En su lugar, podría estar David Ramírez Pisciotti o Diego Hernández, pero Pablo Peirano aseveró que la decisión del defensor central lo dará a conocer horas antes de la primera final.

ALINEACIONES PROBABLES

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Heano, Santiago Jiménez, Fredy Hinestroza; Jean Colorado, Fabry Castro, Fabián Sambueza; Jhon Córdoba y Daniel Mosquera.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Marcelo Ortiz, David Ramírez Pisciotti/Diego Hernández, Julián Millán; Elvis Perlaza, Francisco Chaverra, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Daniel Torres; Agustín Rodríguez y Hugo Rodallega.