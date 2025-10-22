Buena noticia en Junior para visitar a América en la Liga BetPlay

Buena noticia en Junior para visitar a América

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Junior de Barranquilla sí tendrá disponible a los defensores centrales Jermein Zidane Peña y Cristian Javier Báez, que eran dudas por temas físicos.

Peña, que no juega desde el 1 de octubre cuando Junior cayó en el partido de ida de los cuartos de final contra América, ha cumplido con trabajo diferenciado, pero según se conoció, ya cuenta con el aval para competir.

Por otro lado, Javier Báez había encendido las alarmas al ser sustituido el pasado sábado 18 de octubre en el triunfo 3.2 sobre Deportivo Pereira.

Sin embargo, al defensor se le practicaron las pruebas médicas necesarias y se descartó cualquier lesión.

Báez ha estado entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros.