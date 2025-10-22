Actualizado:
Buena noticia en Junior para visitar a América en la Liga BetPlay
Junior visitará a América en la fecha 17 de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla se prepara para visitar este viernes 24 de octubre a América de Cali en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira en uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 de la Liga BetPlay.
En la previa del compromiso se habían encendido las alarmas en el conjunto 'rojiblanco' ante las posibles bajas que sufriría para el duelo, teniendo en cuenta jugadores lesionados, otros sancionados y algunos que no estarían disponibles por prevención.
Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que Junior de Barranquilla sí tendrá disponible a los defensores centrales Jermein Zidane Peña y Cristian Javier Báez, que eran dudas por temas físicos.
Peña, que no juega desde el 1 de octubre cuando Junior cayó en el partido de ida de los cuartos de final contra América, ha cumplido con trabajo diferenciado, pero según se conoció, ya cuenta con el aval para competir.
Por otro lado, Javier Báez había encendido las alarmas al ser sustituido el pasado sábado 18 de octubre en el triunfo 3.2 sobre Deportivo Pereira.
Sin embargo, al defensor se le practicaron las pruebas médicas necesarias y se descartó cualquier lesión.
Báez ha estado entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros.
América vs Junior: hora, fecha y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre América de Cali contra Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay se jugará este viernes 24 de octubre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports y tendrá transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
