Buena nueva en Santa Fe: anuncio inesperado a sus hinchas

Independiente Santa Fe se alista para la disputa de un nuevo 'doblete cardenal', pues los planteles femenino y masculino jugarán el mismo día y por ende el departamento de comunicaciones ofreció una buena noticia a toda la hinchada.

Pues el próximo lunes 1 de septiembre, Santa Fe recibirá a Once Caldas por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, y el partido previo será el de las Leonas, pues el plantel femenino disputará las semifinales contra Orsomarso, por lo que los dos juegos vendrán incluidos en la misma boleta.

Hinchas de Santa Fe volverán al estadio para ver al plantel femenino

La noticia corre debido a que los partidos de Independiente Santa Fe en la Liga Betplay Femenina se estaban jugando a puerta cerrada por un caso de racismo que se presentó con la hinchada en el juego ante América; ahora, la afición podrá volver al estadio.

En consecuencia, Independiente Santa Fe presentó los precios de boletería para los partidos del lunes, los cuales se efectuarán en el Estadio El Campín; a primera hora se juega la liga femenina y posteriormente el duelo masculino.