Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 14:08
Buena nueva en Santa Fe: anuncio inesperado a sus hinchas
El Rojo jugará en El Campín el próximo lunes por Liga Betplay.
Independiente Santa Fe se alista para la disputa de un nuevo 'doblete cardenal', pues los planteles femenino y masculino jugarán el mismo día y por ende el departamento de comunicaciones ofreció una buena noticia a toda la hinchada.
Pues el próximo lunes 1 de septiembre, Santa Fe recibirá a Once Caldas por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, y el partido previo será el de las Leonas, pues el plantel femenino disputará las semifinales contra Orsomarso, por lo que los dos juegos vendrán incluidos en la misma boleta.
Hinchas de Santa Fe volverán al estadio para ver al plantel femenino
La noticia corre debido a que los partidos de Independiente Santa Fe en la Liga Betplay Femenina se estaban jugando a puerta cerrada por un caso de racismo que se presentó con la hinchada en el juego ante América; ahora, la afición podrá volver al estadio.
En consecuencia, Independiente Santa Fe presentó los precios de boletería para los partidos del lunes, los cuales se efectuarán en el Estadio El Campín; a primera hora se juega la liga femenina y posteriormente el duelo masculino.
Los precios de la boletería para los partidos del próximo lunes oscilan entre los $48.200 y los $133.300. Las entradas se podrán adquirir por el portal web de la empresa que coordina la logística de los eventos, y se cargará a la App.
Precios de boletería para Santa Fe vs Orsomarso y Santa Fe vs Once Caldas
|Tribuna
|Precio
|Occidental Preferencial
|$133.300
|Occidental Platea Alta
|$133.300
|Occidental Platea Baja
|$133.300
|Occidental General
|$89.600
|Oriental Platea
|$67.200
|Oriental Preferencial
|$67.200
|Oriental General
|$50.400
|Lateral Sur
|$48.200
Cabe recordar que luego de este partido femenino, se efectuará el juego de vuelta de la semifinal en Yumbo (Valle del Cauca), y en el caso de los hombres, tras medirse con Once Caldas llegará el clásico bogotano de la fecha 10 frente a Millonarios FC.
¡Sí sí! Este lunes hay Doblete Cardenal 🇮🇩.— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2025
Compra ya tus entradas 👉 https://t.co/9vweEG2mwt…. pic.twitter.com/t68EpvraQN
