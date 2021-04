Buenas noticias en América: Ramos “ya está trabajando con el resto del plantel"

Con la derrota ante en La Equidad en la fecha 17 de la Liga Betplay, América tendrá un apretado cierre del ‘todos contra todos’, ya que deberá enfrentarse ante Jaguares y Deportes Tolima, donde solo le sirve conseguir los seis puntos que están en juego.

Y es que está situación deja preocupado a los hinchas del cuadro ‘escarlata’, ya que están sin uno de sus referentes y capitán como lo es Adrián Ramos, quien disputó su último partido en la fecha 14 ante Independiente Medellín, debido a que una lesión lo ha dejado marginado de los compromisos de la Liga Betplay.

Hay que recordar que el propio Ramos semanas atrás había manifestado que “sobre la molestia miraremos la evolución cuando me revise el médico y me hagan el control de cómo voy", sostuvo el caucano con muestras de angustia por no estar con sus compañeros.

Por tal razón, Gabriel Ochoa, médico del club caleño, dijo que el delantero “ya está trabajando con el resto del plantel sin restricciones médicas. La evolución ha sido muy buena. Esta semana seguirá en trabajos de reforzamiento muscular”, sostuvo el galeno.

Mientras tanto, el equipo de Juan Cruz Real se sigue preparando para enfrentar los dos compromisos y esperar un milagro para acceder a la siguiente fase de la liga colombiana y defender el bicampeonato.