Buenas noticias para América antes de la fecha 19 en la Liga BetPlay

América de Cali se ubica octavo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 26 puntos después de seis victorias, ocho empates y tres empates.

En caso de no ganar en la última jornada, el equipo vallecaucano dependerá de que Deportivo Independiente Medellín no supere como visitante a Once Caldas y que Jaguares no derrote a Boyacá Chicó en Tunja para clasificar a los cuartos de final.