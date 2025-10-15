Actualizado:
Buenas noticias para el tiburón: Dos figuras del Junior preparan su regreso
El equipo barranquillero podría recuperar dos piezas clave.
El Junior de Barranquilla podría recibir una de las mejores noticias del semestre. El equipo barranquillero está muy cerca de recuperar a dos de sus principales figuras, jugadores que han estado ausentes durante buena parte de la temporada y cuya falta se ha sentido en el funcionamiento del equipo. En medio de un cierre de año exigente, el regreso de estos referentes significaría un impulso anímico y futbolístico importante para el conjunto dirigido por Alfredo Arias, que busca mantenerse firme en la lucha por los primeros puestos y encarar con fuerza la recta final del torneo.
Junior tendría grandes noticias: Bacca y Caicedo, cerca de volver
Junior de Barranquilla atraviesa una fase de ajustes, especialmente en el frente ofensivo, pero las buenas noticias llegarían de parte de Carlos Bacca y Déiber Caicedo, dos piezas que habían sido excluidas por lesiones graves.
Ambos jugadores fueron afectados por el tendón de Aquiles, lo que los dejó fuera por un largo tramo de la temporada y llevó al club a rediseñar su ataque a mitad de año. En el caso particular de Bacca, su no inscripción para la segunda mitad del año lo dejaba prácticamente descartado para volver. Sin embargo, los reportes más recientes indican que tanto Bacca como Caicedo ya están haciendo trabajos de gimnasio junto con el resto del equipo, y estarían en la fase final de recuperación. Si todo sale bien, el plan es darles alta médica en noviembre para que progresen hacia entrenamientos con balón.
Este regreso, aunque gradual, representa mucho para Junior. No solo refuerza las opciones ofensivas para los partidos venideros, sino que también puede servir como estímulo anímico para el grupo, sabiendo que recuperan a dos jugadores con historia en el club.
El Junior prácticamente clasificado
Igualmente el equipo tiburón no tiene mucho de que preocuparse estas últimas fechas pensando sobre todo en la clasificación, claro que es importante quedar entre los primeros dos para aprovechar la ventaja deportiva. El conjunto tiburón marcha segundo con 28 puntos a solo 2 de la cima del campeonato.
Sin embargo, el calendario del Junior en liga Betplay es bastante exigente, teniendo que visitar a América y Fortaleza y recibir a Pereira, Santa Fe y Nacional, además de definir la llave de Copa frente al equipo rojo de Cali.
