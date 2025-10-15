Buenas noticias para el tiburón: Dos figuras del Junior preparan su regreso

Junior tendría grandes noticias: Bacca y Caicedo, cerca de volver

Junior de Barranquilla atraviesa una fase de ajustes, especialmente en el frente ofensivo, pero las buenas noticias llegarían de parte de Carlos Bacca y Déiber Caicedo, dos piezas que habían sido excluidas por lesiones graves.

Ambos jugadores fueron afectados por el tendón de Aquiles, lo que los dejó fuera por un largo tramo de la temporada y llevó al club a rediseñar su ataque a mitad de año. En el caso particular de Bacca, su no inscripción para la segunda mitad del año lo dejaba prácticamente descartado para volver. Sin embargo, los reportes más recientes indican que tanto Bacca como Caicedo ya están haciendo trabajos de gimnasio junto con el resto del equipo, y estarían en la fase final de recuperación. Si todo sale bien, el plan es darles alta médica en noviembre para que progresen hacia entrenamientos con balón.

Este regreso, aunque gradual, representa mucho para Junior. No solo refuerza las opciones ofensivas para los partidos venideros, sino que también puede servir como estímulo anímico para el grupo, sabiendo que recuperan a dos jugadores con historia en el club.