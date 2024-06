'Caballo’ Márquez se va del Bucaramanga campeón: jugará en histórico club

Apenas ha pasado una semana desde que Atlético Bucaramanga consiguió su primer título en la máxima categoría de Colombia, tras una larga espera de 75 años sin poder hacerse con un trofeo. En la capital del departamento de Santander todavía no se creen lo logrado, y la fiesta ha continuado desde que levantaron el trofeo el sábado 15 de junio.

Bucaramanga clasificó a la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, y con la necesidad de hacer una buena presentación internacional, Rafael Dudamel tendrá la misión de organizar al club con nuevos fichajes y con las ausencias que tendrán para encarar la competencia continental y la Liga BetPlay 2024-II con la necesidad defender la corona.

Vea también: ‘Caballo’ Márquez saldrá del Bucaramanga: llegaría a tradicional club del FPC

Ante esto, ya se conocen cuáles serán las primeras bajas de la institución campeona de Colombia. Jhon Emerson Córdoba, que es anhelado por Millonarios y Medellín, sentenció que el club no activó la opción de compra. Por su parte, aseguraron a Daniel Mosquera, dado que América no lo ve como una opción ahora.

La segunda baja que está por confirmarse será la de Ricardo el ‘Caballo’ Márquez, que no renovará su contrato por la poca participación que tuvo en el club dirigido por Rafael Dudamel. Tan solo sumó seis partidos en la Liga BetPlay, y un encuentro en la Copa, en donde marcó un tanto.

RICARDO MÁRQUEZ YA TIENE NUEVO CLUB EN COLOMBIA

Tras quedar campeón con poca participación dentro de la cancha, se conoció que el futuro de Ricardo Márquez cambiaría, pero no de Liga. El ex Millonarios, que todavía pertenece a Unión Magdalena, rescindirá su contrato con Atlético Bucaramanga. En primera instancia, tendría que regresar al ‘Ciclón Bananero’, pero ese no será su rumbo.

Le puede interesar: Bucaramanga, cerca de contratar delantero de Selección que viene de Europa

De acuerdo con Mariano Olsen, periodista argentino de Win Sports, Deportivo Pasto llegó a un acuerdo con Ricardo Márquez para que se convierta en nuevo jugador del cuadro volcánico. La idea es que ‘Caballo’ rescinda su contrato con Bucaramanga y sea nuevamente cedido. Todo ya está avanzado, y solo faltaría la firma.