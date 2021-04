Calculadora en mano: las cuentas de América para clasificar en la Liga Betplay

América de Cali está ante una situación definitiva en la Liga Betplay y sus aspiraciones de clasificación a los play offs con el sueño de defender el título obtenido en diciembre del año anterior. Actualmente está octavo y se quedaría con la última plaza, pero la última jornada del próximo fin de semana será trascendental.

El equipo de Cruz real cierra la fase regular como local ante Deportes Tolima y si lo vence clasificará a los cuartos de final de la Liga, a menos que Medellín venza a Once Caldas en Manizales por 4 goles más de los que haga América ante Tolima.

Lea también: "Coman mucha mi...": Pimentel reaccionó tras escandaloso Águilas vs Chicó

Si América empata, empezarían los problemas: ahí deberá esperar que Medellín no le gane a Once Caldas y que Jaguares no derrote por más de cinco goles a Boyacá Chicó en Tunja.

Entretanto, si América pierde como local ante Tolima, deberá esperar que Medellín derrote a Once Caldas en Manizales y Jaguares pierda o empate contra Chicó.

De interés: Cruz Real y la difícil situación que vive en América: “No nos reconocen nada”

Cabe señalar que después de jugar contra Tolima este fin de semana, América debutará en Copa Libertadores el miércoles 21 de abril enfrentando como local a Cerro Porteño en estadio por definir.