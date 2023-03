Caldas y Cali siguen comprometidos; así va la tabla del descenso tras la fecha 8

La Liga Betplay continúa su andar, y si bien la octava fecha finaliza este martes (Tolima vs La Equidad y Santa Fe vs América), los partidos de tal día no influyen en la zona del descenso por lo que con la victoria de Pasto ante Caldas (1-0) se actualizó la tabla del promedio.

Así las cosas, los Volcánicos escalaron una casilla en la tabla, permitiendo que Cali caiga una posición, recordando que los dos equipos tienen un partido pendiente. Por su parte, Caldas está más abajo, y con el calendario al día, ve un poco complicada su situación.

Vea también: Lorenzo y sus apuestas en el FPC: Los cuatro convocados a la Selección que juegan en Colombia

Aun así, los dos equipos que -a esta altura del certamen- estarían descendiendo siguen siendo Atlético Huila y Unión Magdalena, aunque los samarios también tienen un compromiso por disputar.

Liga Betplay: ¿Cómo va la tabla del descenso tras la octava fecha?

20. Atlético Huila, 7 - 0.88 de promedio

19. Unión Magdalena, 47 - 1.00 (un partido menos)

18. Alianza Petrolera, 94 - 1.11 (un partido menos)

17. Once Caldas, 101 - 1.17

16. Deportivo Cali, 103 - 1.21 (un partido menos)

15. Deportivo Pasto, 103 - 1.21 (un partido menos)

Le puede interesar: Lorenzo da la sorpresa: Convocatoria de la Selección Colombia para los duelos ante Japón y Corea

Cabe recordar que para esta temporada se mantendrá el sistema de descenso que se ha venido utilizando en los últimos años, y serán dos equipos los que perderán la categoría al término de la fase regular del segundo semestre de 2023.