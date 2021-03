Calendario de Pereira y Boyacá Chicó en la Liga BetPlay para definir el descenso

La Liga BetPlay Dimayor 2021 está en su recta final y a pesar de que hay expectativa por conocer a los ocho clasificados a la siguiente ronda, también existe incertidumbre por que se defina el equipo que descenderá a la segunda división.

A pesar de que aún restan seis jornada para terminar la 'fase todos contra todos', Boyacá Chicó y Deportivo Pereira son los dos equipos llamados a disputar dicho descenso.

Lea también: Las redes sociales no se la perdonaron a Pimentel por el polémico gol anulado al Pereira

Actualmente, el equipo boyacense estaría perdiendo la categoría al ubicarse último en la tabla del descenso con 100 puntos, mientras que el 'matecaña' es penúltimo con 102 después de que empataran 0-0 en la jornada 12 de la Liga BetPlay.

Para lo que resta de campeonato, cada uno de estos dos clubes debe disputar seis partidos y afrontar una jornada de descanso, pero en el papel es Pereira el que enfrentará a rivales más complicados y con historia en el Fútbol Profesional Colombiano.

Calendario de Deportivo Pereira:

Vs. Junior - fecha 13 - visitante

Descansa en la fecha 14

Vs. La Equidad - fecha 15 - local

Vs. Santa Fe - fecha 16 - visitante

Vs. Medellín - fecha 17 - local

Vs. Envigado - fecha 18 - visitante

Vs. Pasto - fecha 19 - local

Le puede interesar: El inexplicable fuera de lugar que marcó el VAR y definiría el descenso en el FPC

Por otro lado, Boyacá Chicó chocará con clubes "más accesibles" ya que no están peleando por entrar a los ocho y no están en a lista de los "grandes" del balompié local.

Calendario de Boyacá Chicó:

Descansa en la fecha 13

Vs. Envigado - fecha 14 - local

Vs. Once Caldas - fecha 15 - visitante

Vs. Alianza Petrolera - fecha 16 - local

Vs. Pasto - fecha 17 - local

Vs. Águilas Doradas - fecha 18 - visitante

Vs. Jaguares - fecha 19 - local