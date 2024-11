Cinco equipos por dos cupos: calendario para definir los últimos clasificados a cuadrangulares

La Liga Betplay se alista para lo que será el remate del campeonato. Tras le fecha 16, Millonarios, Nacional y Santa Fe se sumaron a la lista de clasificados para las semifinales del FPC. Con esto, sumados a Once Caldas, América y Tolima solo faltan dos casillas por resolver.

Tras una nueva jornada, parece que el número para hacer parte de la fiesta de los ocho puede estar cerca a los 29 puntos. Una cifra que hace pensar a los cinco equipos con opciones para llegar a los últimos dos cupos de clasificación a la siguiente fase. Por ello, las fechas 17, 18 y 19 serán vitales.

Junior, Fortaleza, Pasto, Medellín y Deportivo Pereira son los cinco equipos con la posibilidad de llegar a las semifinales. Por ahora, los barranquilleros y el elenco bogotano tienen su casilla en el octagonal, pero deberán sumar en las últimas jornadas para no quedarse afuera de las semifinales.

Las últimas tres fechas serán claves para resolver los últimos dos cupos a cuadrangulares. Las jornadas decisivas tendrán duelos directos en los que podrá definirse como quedan armadas las semifinales que ya cuentan con cinco de los equipos más importantes del FPC.

Para Junior, la papeleta no será nada sencilla. Los tiburones suman 26 puntos y se cruzarán con Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali para buscar sumar como mínimo una victoria. Fortaleza, que tiene 24 unidades, se medirá ante Equidad, Bucaramanga y Águilas Doradas.

En cuanto a quienes están por fuera de los ocho, la tarea sube de exigencia. Pasto, con 23 puntos y seis por ganar, será rival de América, Equidad y Patriotas. Por el lado del DIM, su primer escoyo será Patriotas, seguido de Nacional y rematando con Envigado. Mientras que Pereira tiene una opción muy remota y deberá jugar ante Nacional, Millonarios y Equidad.

Calendario fechas 17, 18 y 19 equipos con chances de clasificar a cuadrangulares

Junior

Fecha 17 vs: Millonarios

Fecha 18 vs: Once Caldas

Fecha 19 vs: Deportivo Cali

Fortaleza

Fecha 17 vs: Equidad

Fecha 18 vs: Bucaramanga

Fecha 19 vs: Águilas Doradas.

Pasto

Fecha 17 vs: América

Fecha 18 vs: Equidad

Fecha 19 vs: Patriotas

Medellín

Fecha 17 vs: Patriotas

Fecha 18 vs: Nacional

Fecha 19 vs: Envigado

Pereira

Fecha 17 vs: Nacional

Fecha 18 vs: Millonarios

Fecha 19 vs: Equidad

Se espera que las últimas jornadas sean claves para resolver los clasificados a cuadrangulares. Lo que sí está definido es que probablemente habrá dos o hasta tres clásicos del FPC por cada uno de los grupos en semifinales.