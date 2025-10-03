Calendario pondría en jaque a Santa Fe con su clasificación; hay problema

Independiente Santa Fe tiene la Liga BetPlay 2025-II como el único objetivo y la opción para conseguir un título en el semestre. La idea con Francisco ‘Pacho’ López es poder repetir el campeonato, pero no la tienen para nada fácil en esta jornada 14 que se avecina.

Si bien la eliminación de la Copa BetPlay incita a que Santa Fe se anime más en el rentado local para pelear por la decimoprimera estrella y para luchar por el bicampeonato, el equipo bogotano tiene dos problemas por delante que pueden complicar la clasificación para los cuadrangulares.

La primera tiene que ver con que los cardenales nunca se han acostumbrado por hacer buenos semestres cuando acaban de ganar el título y el club ha demostrado en este punto una irregularidad grande, no solo en sus resultados, sino en el juego que han venido demostrando últimamente.

Por su parte, el segundo problema tiene que ver con el calendario que poco o nada ayuda a Santa Fe, especialmente por la continuidad de la fecha 14 en la que el equipo albirrojo podría salir del selecto grupo de los ocho. Un detalle que miran de reojo en el cuerpo técnico cardenal.

LA DESVENTAJA EN LA FECHA 14 DE SANTA FE PARA CLASIFICAR

Para esta jornada, Independiente Santa Fe no jugará contra el Deportivo Independiente Medellín en condición de visita por causa de un concierto que estaba programado en la capital antioqueña y, por esta razón, el juego se vio aplazado hasta nueva orden.

En ese sentido, Santa Fe no volverá a jugar sino hasta el domingo 12 de octubre. Bajo esas condiciones del calendario, los equipos que están cerca del selecto grupo de los ocho podrían bajar al equipo bogotano de los cuadrangulares semifinales hasta que el equipo cardenal se ponga al día con el vibrante partido en Medellín.

Además, como si fuera poco, el partido ante el Medellín no va a ser para nada sencillo y una derrota en dicha jornada cuando se juegue el compromiso podría ser determinante para las aspiraciones de Santa Fe que, pese a ser campeón en el Atanasio Girardot contra los ‘Poderosos’, siempre se complican en dicho escenario deportivo.

ALIANZA, LLANEROS Y DEPORTIVO CALI DEJARÍAN A SANTA FE POR FUERA DE LOS OCHO

Con el partido aplazado de Santa Fe, los dirigidos por Francisco López deberán esperar hasta nueva orden cuándo se llevará a cabo ese encuentro con el Medellín. Esta situación la podría aprovechar Alianza Valledupar FC que está en la octava casilla con 19 puntos, una menos que los cardenales, Llaneros, y el Deportivo Cali que podría llegar a la misma línea de los santafereños.

Alianza Valledupar enfrentará al Deportivo Pasto en condición de visitante. Si los aliancistas suman de a tres, desplazarán a Santa Fe y se afianzarán con 22 unidades en el selecto grupo de los ocho sacando dos puntos de diferencia.

Llaneros se ubica en la novena casilla con 18 unidades y si los de Villavicencio respetan la casa contra Fortaleza, le sacarán un punto a Independiente Santa Fe que bajará de los ocho primeros y estaría afuera de los cuadrangulares parcialmente.

Por su parte, Deportivo Cali abrirá la jornada contra Deportivo Pereira en un duelo de aspirantes por la clasificación en la capital vallecaucana. La victoria de los azucareros los pondría con 20 puntos, mismos que Santa Fe. Habría que ver la diferencia de goles a ver si los cardenales también bajarían escalones en la tabla de posiciones.