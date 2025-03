Cali confirmó baja de última hora en Liga: firmó en el exterior

Afortunadamente, con la llegada de Alfredo Arias a la dirección técnica del Deportivo Cali, el club tomó fuerzas para salir de la parte de abajo del descenso. Ese primer objetivo que consiguieron con mucho riesgo en el 2024 se ha cumplido, pero, lo ideal es que puedan conseguir la mayor cantidad de puntos para dejar de lado ese panorama complejo que todavía no se ha ido.

En la presente Liga BetPlay 2025-I, Deportivo Cali recuperó la confianza y con los fichajes de Emiliano Rodríguez, Juan Camilo Angulo, Guzmán Corujo, entre otros, logró victorias que hace meses no se hubiesen dado. En 10 partidos disputados, apenas suman una derrota, tres victorias y seis empates para asegurar la novena casilla con 15 unidades, a solo un punto del octavo en la tabla de posiciones.

Vea también: Alfredo Arias se sinceró tras empate con América: "estamos en una situación difícil"

Cali se prepara con el objetivo de regresar a una victoria después del empate en el clásico y deberá dar el golpe ante Deportivo Pasto en la fecha 11 de la Liga BetPlay. Pero, en medio de esa preparación, se confirmó una nueva baja del cuadro azucarero para este 2025.

LA INESPERADA BAJA QUE TENDRÁ DEPORTIVO CALI PARA ESTA TEMPORADA

En el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Quique Barona desde Cali afirmó que un zaguero central será cedido a un equipo del fútbol exterior. Para las aspiraciones del cuadro azucarero, el jugador no ha sido tenido en cuenta por Alfredo Arias, por lo cual non es una baja sensible, pero sí una ausencia que pesará para el futuro y para el cambio generacional.

Quique Barona referenció que, “Freddy Castañeda, de la cantera del Deportivo Cali va a ser cedido al fútbol de Brasil y estará viajando esta semana”. El defensor central de 20 años vivirá su primera experiencia en el fútbol exterior.

Le puede interesar: América toma medidas tras decisiones de Wilmar Roldán: aumenta la polémica

Sumado a lo anterior, el periodista de Supercombo Cali RCN, Andrés Muñoz destapó el destino de Freddy Castañeda de 20 años, “el defensa fue presentado como nuevo jugador del Azuris FC, de la Serie D de Brasil, llega cedido por un año con opción de compra desde Deportivo Cali”.

La baja es inesperada, puesto que el Deportivo Cali se ha caracterizado por varios años en explotar la cantera y subir jóvenes para el futuro inmediato del plantel. Además, la zaga defensiva se ha visto un poco afectada por las recurrentes lesiones en esta Liga BetPlay.