Cali confirmó primer fichaje para el 2026: joya firmó por tres años

Después de un mal año en general para el Deportivo Cali que no pudo sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales ni en el primer semestre ni tampoco en el segundo, el elenco dirigido por Alberto Gamero ya inició la pretemporada con un total de 21 jugadores, entre referentes del primer equipo y otros de la categoría Sub-20.

Alberto Gamero fue ratificado en el cargo por los nuevos dueños de la institución verdiblanca y esperará definir el futuro del plantel con altas y bajas que se avecinan. Aunque se preveía la salida de Fernando Mimbacas y Andrey Estupiñán, mientras se trabaja por renovar a Joaquín Varela, el club tiene los ojos puestos en Rafael Romo como posible nuevo arquero para el 2026.

Sumado a la posibilidad del arquero de la selección de Venezuela, habrá que esperar qué otros nombres tendrá Alberto Gamero para armar un equipo competitivo con la necesidad de volver a jugar los cuadrangulares semifinales y salir de posiciones incómodas que siguen poniendo en peligro al club en el descenso.

EL NUEVO FICHAJE DEL DEPORTIVO CALI: FIRMÓ POR TRES AÑOS

Sin duda alguna, el Deportivo Cali tiene en sus objetivos fortalecer las bases que le han dado mucho resultado a la institución en ventas al exterior y en la competencia con canteranos que han dado de qué hablar. En ese sentido, el club tomó la decisión de firmar a un jugador joven para el 2026.

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Deportivo Cali decidió fichar a Santiago Vallecilla, defensor central. A sus 16 años, el canterano del cuadro azucarero firmó su primer contrato profesional que tiene vigencia hasta noviembre de 2028.

Santiago Vallecilla es una de las grandes joyas que tiene el Deportivo Cali en sus filas y que ya ha dado de qué hablar en la Selección Colombia Sub-16. El zaguero central espera hacer proceso en las siguientes categorías del combinado nacional para ganarse una oportunidad en un futuro en la absoluta.

El zaguero fue una de las grandes figuras en el Torneo UEFA Development con la Sub-16. Representando al país dejó buenas sensaciones que permitieron la renovación con el Deportivo Cali y, además, la Selección Colombia la elogió por su actuación en dicho torneo.