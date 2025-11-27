Actualizado:
Cali daría golpe: ficharía a referente de selección de Venezuela
El cuadro azucarero buscará reforzarse con un jugador de selección.
Mucho se ha hablado de la necesidad que tiene el Deportivo Cali de cara a la Liga BetPlay 2026-I para regresar a unos cuadrangulares semifinales. Además, el descenso sigue persiguiendo a los dirigidos por Alberto Gamero y ahí es donde deben armarse con argumentos para pelear en todos los frentes.
Este primer semestre de Alberto Gamero no fue como se esperaba. Aunque tuvo momentos muy altos en la campaña, el cuadro verdiblanco no pudo sellar la clasificación y cayó eliminado con anticipación. Ante esta situación, el equipo vallecaucano necesitará fichar bien en el mercado en posiciones puntuales, pues hay grandes salidas, sobre todo en el mediocampo.
Por su parte, mucho se ha hablado del tema de un arquero para el Deportivo Cali. En los últimos años, ese puesto ha quedado a deber, dado que confiaron en perfiles desconocidos como el de Gastón Guruceaga y Joaquín Papaleo que poco duraron en la institución. Alejandro Rodríguez se quedó, pero todo parece indicar que uno de los objetivos en la actualidad es fichar a un golero.
EL ARQUERO DE SELECCIÓN DE VENEZUELA QUE QUIERE EL DEPORTIVO CALI
Lo de un segundo arquero puede responder a dos factores en el Deportivo Cali. El primero, es agregarle una competencia mayor a Alejandro Rodríguez, mientras que la otra posibilidad es necesariamente, fichar a un portero por la posibilidad de que Rodríguez decida salir de la institución.
En ese sentido, el medio Deportes Sin Tapujos reveló que el Deportivo Cali estaría interesado en fichar al portero de la selección de Venezuela, Rafael Romo que actualmente juega para Universidad Católica de Ecuador. El arquero de 35 años cuenta con una amplia experiencia atajando en el pórtico de la ‘Vinotinto’, y, además, ha pasado por equipos de talla internacional como Udinese y Watford.
Ha ganado distinciones individuales en su carrera deportiva cuando estuvo en la segunda división de Bélgica adjudicándose como el mejor arquero de la temporada 2018 y, además, el mejor jugador de la Liga belga en la temporada 2020-21.
Desde 2008, Rafael Romo ataja en la selección de Venezuela sumando varias presencias con el combinado nacional en las Eliminatorias de 2010, 2014, 2022 y 2026. También fue convocado para la Copa América de 2019, sin jugar con la selección y en la de 2024 atajando en cuatro partidos.
Para el Deportivo Cali sería un gran fichaje para la portería con la necesidad de evitar las caídas del pórtico a lo largo del 2026. La consigna es clara y es la de clasificar a los cuadrangulares semifinales y quieren hacerlo con Rafael Romo.
El arquero Rafael Romo, opción para llegar al @DeportivoCaliCP #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/nmlBvPF0G7— Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) November 27, 2025
LOS 21 JUGADORES QUE ESTÁN EN LA PRETEMPORADA DEL CALI
Bajo las órdenes de Alberto Gamero, el club ya inició la pretemporada para ultimar los detalles de cara a la Liga BetPlay de 2026. Entre las sorpresas está la de Fernando Mimbacas que se presentó, pero que generó curiosidad, dado que se esperaba que pudiera salir de la institución.
También está en la nómina Andrey Estupiñán que se esperaba que fuera a salir de la institución. Además de Joaquín Varela con el que ya negocian para renovar su respectivo contrato. Esta fue la lista completa en la pretemporada:
Arqueros: Alejandro Rodríguez, Alejandro Rojo Sub-20, Miguel Sánchez, Santiago Ruíz y Santiago Mondragón Sub-20.
Defensas centrales: Joaquín Varela, Julián Quiñones, Felipe Aguilar y Mateo Benítez Sub-20
Laterales: Luis Orejuela, Fabián Viáfara, Andrés Correa y Jhon Barreiro Sub-20.
Mediocampistas: Yani Quintero, Andrés Colorado, Ronald Rodallega Sub-20, Santiago Martínez Sub-20, Johan Martínez, Matías Orozco Sub-20 y Santiago Colonia Sub-20.
Extremos: Andrey Estupiñán, Jaider Moreno, Michael Aponza, Juan José Montoya, Juan Manuel Arango Sub-20 y Robert Patiño.
Delanteros: Avilés Hurtado, Fernando Mimbacas, Jhon Cabal, Kleiton Cuellar, Jean Galindo Sub-20 y Sebastián Berbessí Sub-20.
