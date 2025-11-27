Cali daría golpe: ficharía a referente de selección de Venezuela

Mucho se ha hablado de la necesidad que tiene el Deportivo Cali de cara a la Liga BetPlay 2026-I para regresar a unos cuadrangulares semifinales. Además, el descenso sigue persiguiendo a los dirigidos por Alberto Gamero y ahí es donde deben armarse con argumentos para pelear en todos los frentes.

Este primer semestre de Alberto Gamero no fue como se esperaba. Aunque tuvo momentos muy altos en la campaña, el cuadro verdiblanco no pudo sellar la clasificación y cayó eliminado con anticipación. Ante esta situación, el equipo vallecaucano necesitará fichar bien en el mercado en posiciones puntuales, pues hay grandes salidas, sobre todo en el mediocampo.

Por su parte, mucho se ha hablado del tema de un arquero para el Deportivo Cali. En los últimos años, ese puesto ha quedado a deber, dado que confiaron en perfiles desconocidos como el de Gastón Guruceaga y Joaquín Papaleo que poco duraron en la institución. Alejandro Rodríguez se quedó, pero todo parece indicar que uno de los objetivos en la actualidad es fichar a un golero.

EL ARQUERO DE SELECCIÓN DE VENEZUELA QUE QUIERE EL DEPORTIVO CALI

Lo de un segundo arquero puede responder a dos factores en el Deportivo Cali. El primero, es agregarle una competencia mayor a Alejandro Rodríguez, mientras que la otra posibilidad es necesariamente, fichar a un portero por la posibilidad de que Rodríguez decida salir de la institución.

En ese sentido, el medio Deportes Sin Tapujos reveló que el Deportivo Cali estaría interesado en fichar al portero de la selección de Venezuela, Rafael Romo que actualmente juega para Universidad Católica de Ecuador. El arquero de 35 años cuenta con una amplia experiencia atajando en el pórtico de la ‘Vinotinto’, y, además, ha pasado por equipos de talla internacional como Udinese y Watford.

Ha ganado distinciones individuales en su carrera deportiva cuando estuvo en la segunda división de Bélgica adjudicándose como el mejor arquero de la temporada 2018 y, además, el mejor jugador de la Liga belga en la temporada 2020-21.

Desde 2008, Rafael Romo ataja en la selección de Venezuela sumando varias presencias con el combinado nacional en las Eliminatorias de 2010, 2014, 2022 y 2026. También fue convocado para la Copa América de 2019, sin jugar con la selección y en la de 2024 atajando en cuatro partidos.

Para el Deportivo Cali sería un gran fichaje para la portería con la necesidad de evitar las caídas del pórtico a lo largo del 2026. La consigna es clara y es la de clasificar a los cuadrangulares semifinales y quieren hacerlo con Rafael Romo.