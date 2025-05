Cali daría un golpe para salir de crisis: ficharía polémico delantero de Liga MX

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali tiene que hacer un buen torneo en el segundo semestre para salir de la crisis de resultados y financieramente. Alfredo Arias encarará la Copa BetPlay esta semana en medio de dudas con su futuro a la espera de las medidas que tomen los dirigentes con su cargo en el banquillo azucarero.

Infortunadamente, el Deportivo Cali no logró sellar la clasificación y quedó a ocho unidades de los 32 puntos para estar presente en los cuadrangulares semifinales. Con esto, la preocupación de los hinchas se hace cada vez más notoria en un club que no estaba acostumbrado en su historia a estos resultados.

Se esperan varias bajas para el segundo semestre, entre esas ausencias, Francisco Meza y Jarlan Barrera que no seguirán, pero también tendrá que haber novedades serias en la ofensiva por la carencia goleadora de la institución que deja una gran crisis que viene desde hace años.

Bajo estas condiciones, el Cali deberá empezar a definir los fichajes que tendrá a partir del siguiente semestre, y entre ellos, aparece un gran jugador que puede cambiar todo con su calidad por la banda. Sus regates y su velocidad pueden dar un golpe grande a lo largo del segundo torneo.

EL JUGADOR CON PASO EN SELECCIÓN COLOMBIA Y EN TIGRES DE MÉXICO QUE FICHARÍA EL CALI

Y es que, con la necesidad tan grande, Cali quiere dar el golpe fichando a un experimentado delantero como lo es Luis Quiñones. El vallecaucano es uno de los objetivos y lo ha sido desde torneos pasados para llegar al Deportivo Cali. Quiñones pasó por la Selección Colombia jugando un partido en las Eliminatorias Sudamericanas de 2018.

Luis Quiñones fue una de las figuras grandes en la Copa Sudamericana de Santa Fe, pero por polémicas, salió antes de que el club quedara campeón en 2015. De ahí en adelante, probó suerte en México con Pumas, Tigres UANL, Lobos BUAP, Toluca y Puebla.

Justamente, se le acabó la cesión con el cuadro poblano y Tigres tampoco piensa en renovarle su contrato. Por esta razón, Mariano Olsen afirmó que, en los últimos días, Quiñones está en el radar del Cali, Mazatlán y Estados Unidos, pese a que su deseo es regresar a la Liga BetPlay. Incluso, ya habría iniciado negociaciones con algunos pretendientes.

FUTURO DE ALFREDO ARIAS EN INCÓGNITA

Pese a los jugadores que puedan llegar o salir, mucho se habla sobre el futuro inmediato de Alfredo Arias que podría dejar el barco en próximas semanas dependiendo de algunos factores y de las decisiones que tomen los directivos del cuadro azucarero.

De hecho, en rueda de prensa reveló que, “no depende de mí como no dependió de mí cuando llego a una institución, me van a buscar. No depende de mí la verdad. Es una decisión que pasa por otro lugar”.

De la mano con lo anterior, le preguntaron a Alejandro Rodríguez sobre la interna del camerino, pues, el juego no parece respaldar a Alfredo Arias, “no estoy de acuerdo, no es solo con palabras. Considero que respaldamos al profe en la cancha, hoy la sudamos, corrimos en la cancha. Ya es virtud de ellos una pelota quieta, creo que fuimos superiores. Respaldamos la idea que se quiere. Se respeta la pregunta, pero dimos mucho de nosotros y eso se valora”.