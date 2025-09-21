Cali empata con golazo la final: habría penales contra Santa Fe

Se disputa la novena edición de la Liga BetPlay Femenina, en la cual las protagonistas de serían nuevamente Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, dos escuadras que se conocen bastante bien, son de las más destacadas y campeonas del campeonato femenino, y ahora están en busca de un nuevo título.

El partido de ida dejó un marcador de 1-0 a favor de Santa Fe, el cual estaba auspiciando como local en el Estadio El Campín, pero los últimos 90 minutos se llevaron a cabo en Cali, en donde la escuadra 'azucarera' tenía la obligación de darle vuelta al marcador y, por el momento, va por buen camino ala empatar la serie con golazo de Lorena Cobos antes del cierre de la primera parte.

Cali se pone arriba en la final de vuelta y empata la serie contra Santa Fe

Quedan solamente 90 minutos para que se conozca a un nuevo campeón de la Liga BetPlay Femenina y la serie está "de infarto", ya que Santa Fe llegaba con la ventaja en el marcador global, pero claramente las 'azucareras' no le dejarían el camino libre y antes de finalizar la primera parte del partido le complicaron la vida.

El partido en Cali comenzó bastante movido, con opciones de ida y vuelta en cada uno de los equipos, pero al final el que si logró concretar fue el equipo local, gracias a un pase magistral por parte de Ingrid Guerra, el cual terminó recibiendo dentro del área Lorena Cobos para sacar un potente remate de pierna derecha que vencería a la guardameta santafereña.