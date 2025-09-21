Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 19:43
Cali es campeón de la Liga BetPlay: hace historia en el FPC
La Liga BetPlay Femenina coronó a Deportivo Cali como campeón de su novena edición.
Llegó a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, justamente la novena que se disputa desde que se inauguró en 2017, y los protagonistas fueron de nuevamente Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, quienes se han convertido en las escuadras más importantes de la competencia al ser las dos con más títulos a nival local y reconocimiento internacional.
Esta definición del título no fue como las otras, ya que los partidos de ida y vuelta estuvieron marcados por la igualdad táctica, pocos goles, pero efectividad e intensidad que le dieron emociones a cada uno de los fanáticos que estuvieron al tanto de la final y que pudieron disfrutar del nuevo título del cuadro 'azucarero'.
Le puede interesar: En Santa Fe confirman motivación extra y plan de trabajo para la final de la Liga Femenina
Cali es campeón de la Liga BetPlay Femenina
En el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio El Campín las 'leonas' hicieron respetar su condición de local al ganar por la mínima diferencia con una anotación de Katherine Valbuena, quien salió expulsada sobre el minuto 70 en el juego de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio de Cali.
Las 'azucareras' saltaron al terreno de juego de su casa con la intención de darle la vuelta al marcador, pero lo máximo que lograron conseguir en los últimos 90 minutos fue el empate justo antes del cierre de la primera parte gracias a la anotación de Lorena Cobos, quien salió lesionada en la parte complementaria.
Finalmente el encuentro se tuvo que ir hasta la definición del punto penal, primera ocasión en la que ocurre esta situación entre ambas escuadras y que terminó dejando a Deportivo Cali como campeón tras un marcador de 5-4 desde la definición del punto penal.
En otras noticias: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR
Lea también: Santa Fe confirmó grave fractura: queda sin capitán para Libertadores
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2