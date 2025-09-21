Cali es campeón de la Liga BetPlay: hace historia en el FPC

Llegó a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, justamente la novena que se disputa desde que se inauguró en 2017, y los protagonistas fueron de nuevamente Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, quienes se han convertido en las escuadras más importantes de la competencia al ser las dos con más títulos a nival local y reconocimiento internacional.

Esta definición del título no fue como las otras, ya que los partidos de ida y vuelta estuvieron marcados por la igualdad táctica, pocos goles, pero efectividad e intensidad que le dieron emociones a cada uno de los fanáticos que estuvieron al tanto de la final y que pudieron disfrutar del nuevo título del cuadro 'azucarero'.

Cali es campeón de la Liga BetPlay Femenina

En el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio El Campín las 'leonas' hicieron respetar su condición de local al ganar por la mínima diferencia con una anotación de Katherine Valbuena, quien salió expulsada sobre el minuto 70 en el juego de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio de Cali.

Las 'azucareras' saltaron al terreno de juego de su casa con la intención de darle la vuelta al marcador, pero lo máximo que lograron conseguir en los últimos 90 minutos fue el empate justo antes del cierre de la primera parte gracias a la anotación de Lorena Cobos, quien salió lesionada en la parte complementaria.