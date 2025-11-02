Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 13:10
Cali ficharía a un arquero muy respetado en América
El cuadro verdiblanco, ya eliminado, entrará en un proceso de reestructuración de su plantilla.
Deportivo Cali atraviesa un cierre de temporada complicado, pues ya quedó eliminado de la Liga Betplay 2025-II tras sumar apenas 20 puntos en 18 fechas, lo que ha llevado a la dirigencia a pensar desde ya en la reestructuración del plantel para 2026. El club busca reforzar varias posiciones, y una de las prioridades estaría en el arco.
Puede leer: Independiente Santa Fe alista el regreso de un referente
¿Quién es el arquero que llegaría al Cali?
De acuerdo con versiones cercanas al equipo, el Cali estaría interesado en fichar al portero Neto Volpi, actualmente jugador del Deportes Tolima. La posibilidad surge ante la inminente salida del arquero Alejandro Rodríguez, quien no continuaría con el club para la próxima temporada.
Volpi, brasileño de 33 años, tiene una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y es recordado por su destacada actuación con el América de Cali, con el que fue campeón de la Liga en 2019-II, dejando una buena imagen entre los aficionados.
El guardameta llegó al Tolima en 2023, pero en la presente temporada ha tenido pocos minutos como titular, lo que facilitaría su salida al final del año. El Deportivo Cali valora su experiencia y conocimiento del torneo local como factores clave para liderar el arco.
Trayectoria de Neto Volpi, posible nuevo arquero del Cali
Además de atajar en América y Tolima, Volpi jugó en cinco equipos de Brasil, y vistió las camisetas de Deportivo Pasto, Shimizu S-Pulse de Japón y Peñarol de Montevideo, lo que le ha dado un perfil internacional y un recorrido destacado.
En el Deportivo Cali consideran que la llegada de un arquero con liderazgo y experiencia puede ser determinante para fortalecer una defensa que ha mostrado fragilidad a lo largo de la temporada. La idea es consolidar una base sólida que permita al equipo volver a competir por los primeros lugares.
Le puede interesar: Torneo Betplay 2025-II: posiciones de cuadrangulares luego de la fecha 1
Fuentes allegadas al club indicaron que las conversaciones con el entorno del jugador ya habrían iniciado de manera informal, aunque no se hará ningún anuncio hasta que finalice la participación del Tolima en los cuadrangulares semifinales.
De concretarse la negociación, Neto Volpi se uniría al Deportivo Cali para la temporada 2026, marcando su regreso al Valle del Cauca y convirtiéndose en uno de los varios futbolistas que ha vestido las camisetas de los dos clubes más importantes de ese departamento.
Fuente
Antena 2