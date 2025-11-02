Cali ficharía a un arquero muy respetado en América

Deportivo Cali atraviesa un cierre de temporada complicado, pues ya quedó eliminado de la Liga Betplay 2025-II tras sumar apenas 20 puntos en 18 fechas, lo que ha llevado a la dirigencia a pensar desde ya en la reestructuración del plantel para 2026. El club busca reforzar varias posiciones, y una de las prioridades estaría en el arco.

¿Quién es el arquero que llegaría al Cali?

De acuerdo con versiones cercanas al equipo, el Cali estaría interesado en fichar al portero Neto Volpi, actualmente jugador del Deportes Tolima. La posibilidad surge ante la inminente salida del arquero Alejandro Rodríguez, quien no continuaría con el club para la próxima temporada.

Volpi, brasileño de 33 años, tiene una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y es recordado por su destacada actuación con el América de Cali, con el que fue campeón de la Liga en 2019-II, dejando una buena imagen entre los aficionados.

El guardameta llegó al Tolima en 2023, pero en la presente temporada ha tenido pocos minutos como titular, lo que facilitaría su salida al final del año. El Deportivo Cali valora su experiencia y conocimiento del torneo local como factores clave para liderar el arco.