Cali ficharía jugador con pasado en Nacional: "Firmaría por un año"

Después de un pobre rendimiento a lo largo del 2024 en donde Deportivo Cali no pudo figurar en los cuadrangulares semifinales ni en el primer ni segundo semestre, las urgencias cada vez son más notorias en un elenco dolido por la tabla del descenso. Aunque se alcanzó a salvar en el fin de año, no ha podido salir de esos baches y deberá buscar resultados positivos para no complicarse más.

Alfredo Arias lo tiene todo claro y sabe cuáles son los objetivos para el 2025. El entrenador uruguayo sentenció que no prometerá títulos, dado que, infortunadamente, el momento no da para ello. La verdadera meta es salir de las posiciones incómodas y tratar de ser protagonista el próximo año. Mucho de ello dependerá de los fichajes, dado que ya inició la extensiva limpieza.

Vea también: Equipo grande del fútbol colombiano cambiará de dueño para el 2025; está confirmado

Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía y Fredy Montero fueron los primeros once jugadores que no seguirán en el Cali. Gastón Guruceaga y Martín Rea parece que seguirán y habrá que esperar si Cristian Colmán, delantero paraguayo continuará o no.

Estos nombres extranjeros toman protagonismo, pues, Alfredo Arias ya estaría buscando fichajes internacionales para el 2025, y uno de ellos fue pedido y contactado por el mismo director técnico uruguayo.

EL URUGUAYO QUE ESTÁ A DETALLES DE SER JUGADOR DEL DEPORTIVO CALI

Hace unos días, salió la noticia de que Alfredo Arias había contactado expresamente a Guzmán Corujo, defensor central uruguayo que ha jugado en Nacional de Uruguay, Charlotte de Estados Unidos y viene del FK Čukarički de Serbia.

Guzmán Corujo es un central de mucho porte y altura, aguerrido como cual jugador charrúa, y que suma nueve títulos a sus 28 años. Todos los trofeos ganados los consiguió con Nacional de Uruguay y vendría a aportar mucho liderazgo. Alfredo Arias no dudó en contactarlo y su agente respondió al llamado.

Le puede interesar: Cali se arma para el 2025: primeros cuatro fichajes oficiales para salir de crisis

Este viernes 6 de diciembre, el medio Zona Libre de Humo habló con el agente de Guzmán Corujo, Ariel Krasowski, quien reveló que, “Cali es un club importante de Colombia y reconocemos el interés del DT por el jugador, es importante para que vaya”. Además, afirmó que Corujo está contento por la solicitud de Alfredo Arias.

Sumado a lo anterior de haber reconocido el interés, Ariel Krasowski también afirmó que, “solo faltan pequeños detalles, lo más importante está casi todo solucionado. En principio el vínculo con Deportivo Cali sería por un año con opción de compra por el 70%”. Queda solo esperar a que el cuadro azucarero lo confirme definitivamente como contratación.