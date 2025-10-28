Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 20:29
Cali firmó un 'papelón' ante Alianza y se quedó sin cuadrangulares
El portero Alejandro Rodríguez evitó una goleada de los valduparenses.
Alianza FC sorprendió al Cali en su estadio y lo derrotó 1-0 con gol de Edwin Torres, quien se hizo presente en el marcador sobre los 25 minutos del primer tiempo. Fue justo ganador el cuadro vallenato.
Alianza hizo su tarea, pues si bien el empate como visitante ante un equipo 'grande' es favorable, aprovechó las ventajas que dio en defensa el Cali y luego del gol se replegó, evitando el empate.
Alejandro Rodríguez, portero del Cali, fue uno de los mejores del partido, evitando que la derrota fuera más holgada. A esta altura, es posiblemente uno de los jugadores que se perfila para continuar en el equipo en 2026.
Por su parte, los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron sacar provecho de la localía, y más bien fueron víctimas de un 'repaso' táctico de Hubert Bodhert, DT de Alianza FC. Deportivo Cali frustró sus opciones de disputar los cuadrangulares.
El resultado que se dio en el partido de la fecha 18 de la Liga Betplay representó la eliminación de Deportivo Cali, que se quedó con 20 unidades y como mucho llegará a 26 al final de la fase regular.
Por su parte, Alianza FC llegó a 26 unidades y se situó parcialmente en la octava posición del certamen, aún en carrera por clasificar a los cuadrangulares semifinales. Una combinación de resultados lo mantendría clasificado al término de la jornada.
Próximos partidos de Cali y Alianza
En la fecha 19 de la Liga Betplay, Alianza FC recibirá a Boyacá Chicó en el Armando Maestre el sábado 1 de noviembre a las 4:00 de la tarde; mientras que Deportivo Cali visitará a Independiente Santa Fe el lunes (festivo) 3 a las 2:00 p. m.
Antena 2