Cali hizo negocio redondo: la millonada que recibió por una venta al exterior

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali necesita en estos momentos salir de la crisis deportiva y financiera. En cancha han demostrado las ganas de salir del bache y consiguieron una victoria importante en condición de local ante el Deportivo Pasto. Pero en lo financiero, la situación está más complicada.

Desde hace algunos días, salió a la luz que el Deportivo Cali le debía más de dos meses de salario a sus jugadores. Un tema que se repite, dado que Jorge Luis Pinto aseguró que le debían varios meses aún después de un buen tiempo de haber salido de la dirección técnica, aunque aseguró que por cariño no iba a demandar.

En ese sentido, el Cali debe sacar provecho de varias ventas para poder ganar una estabilidad económica y para salvar a la institución que no la pasa bien en temas financieros. Justamente, este domingo 14 de septiembre se conoció un negocio estratégico y redondo para el cuadro azucarero que recibirá una buena suma de dinero.

NEGOCIO REDONDO DEL DEPORTIVO CALI CON PABLO SABBAG

La venta que ayudará bastante al Deportivo Cali fue la de Pablo Sabbag que salió de La Equidad a Alianza Lima, y, posteriormente, saltó a Corea del Sur con el Suwon FC en calidad de cedido por parte del cuadro asegurador, pero con una opción de compra obligatoria si se cumplían algunos objetivos.

Esa meta para que el cuadro surcoreano lo tuviera que comprar obligatoriamente tenía que ver con goles. El fin de semana, Suwon perdió 2-4, pero una de las anotaciones fue de Pablo Sabbag que sumó 13 tantos en esta liga. En ese orden de ideas cumplió los objetivos y el Suwon pagó la opción de compra.

De acuerdo con Mariano Olsen, la venta ya se confirmó gracias a este decimotercer tanto anotado. Suwon FC comprará el 70% en una suma de 450,000 dólares. La Equidad y Cali cuentan con el 40% de los derechos deportivos del jugador, por lo cual, también recibirán un importante dinero.

¿CUÁNTO DINERO GANARÁ CALI POR LA VENTA DE PABLO SABBAG?

Gracias a esta venta, el Cali se hace con una millonada. La Equidad percibirá lo mismo que el cuadro azucarero tras la confirmación del fichaje obligatorio del Suwon. A cada uno les llegará una suma de 180,000 dólares.

Bajo esas condiciones, Cali cerró un negociazo que le puede caer de perlas en este momento difícil económico. Los azucareros ganarán más de 700 millones de pesos colombianos. Una suma que se ve con los mejores ojos para salvar a la institución y poder pagar lo que le deben a jugadores, cuerpos técnicos y jugadoras del equipo femenino.

La Equidad también se haría con una suma igual para poder salir de este mal momento que tienen dentro de la Liga BetPlay. Cali y el cuadro asegurador cerraron un negocio redondo con Pablo Sabbag que les sigue dando beneficios con su salida definitiva a Corea del Sur.