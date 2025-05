Cali inicia la barrida: primeras salidas anunciadas en junio de 2025

Deportivo Cali ha comenzado un proceso profundo de renovación de su plantilla con la salida oficial de once jugadores, en un intento por dejar atrás una de sus peores campañas recientes en la Liga BetPlay. La decisión, que marca el inicio de una nueva etapa para el club vallecaucano, busca sentar las bases de un proyecto que recupere la competitividad y aleje el fantasma del descenso, luego de finalizar la Liga Betplay 2025-I fuera de los clasificados.

El técnico Alfredo Arias, junto a la directiva, tomó la determinación de no contar más con varios futbolistas que no lograron estar a la altura de las expectativas. Entre los nombres más destacados de la lista figuran Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel y Juan Manuel Valencia. También salen del club referentes como Andrés ‘Rifle’ Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía y Fredy Montero. La mayoría de estos jugadores no participarán siquiera en la última fecha del campeonato, dando por finalizado su vínculo con el equipo.

A esta lista podrían sumarse dos nombres más en los próximos días: Jarlan Barrera y Javier Reina. Según se conoció, Barrera ya tendría todo listo para rescindir su contrato de manera anticipada, mientras que Reina se encuentra en conversaciones con la dirigencia para definir los términos de su salida. Estas bajas no solo obedecen al bajo rendimiento deportivo, sino también a la necesidad del club de reducir su carga salarial y preparar el terreno para nuevas incorporaciones.

En medio de este proceso, la institución emitió un comunicado agradeciendo a los jugadores por su profesionalismo y el tiempo dedicado al club. Aunque los resultados no acompañaron, el mensaje del club fue de respeto y reconocimiento, algo que busca suavizar el impacto de esta reestructuración ante la hinchada.

Con estas decisiones, el Cali intenta dar un golpe de timón a su historia reciente. La dirigencia es consciente de que, más allá de los cambios en nombres, será fundamental construir un proyecto coherente y sostenible que permita al equipo volver a pelear por los primeros lugares del fútbol colombiano. Para ello, se espera que en las próximas semanas lleguen nuevos refuerzos que se ajusten a la visión del cuerpo técnico.

Deportivo Cali empieza a escribir una nueva página en su historia reciente. Con decisiones firmes y una visión clara de renovación, el equipo vallecaucano busca retomar el rumbo y devolverle la alegría a su fiel hinchada. La temporada 2025 será crucial para saber si este giro radical logra el efecto deseado o si la reconstrucción exigirá aún más sacrificios.