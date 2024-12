Cali le acelera al 2025: los primeros dos fichajes confirmados

Sin duda alguna, este año no ha sido el mejor para el Deportivo Cali que tenía como aspiración salvarse del descenso. Efectivamente, lograron salir de esa tabla, por lo menos a final de 2024, pero es una realidad que los seguirá persiguiendo a partir del 2025 cuando deban escapar de los malos resultados para sacar ventajas y acercarse definitivamente a la salvación sin tener que mirar esa negativa tabla.

Para el 2025, se supo que el cuadro azucarero estaba dispuesto a hacer una limpieza en el plantel. Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía y Fredy Montero son las primeras 11 bajas confirmadas. Cali espera renovarle el contrato a Andrey Estupiñán, continuar con Gastón Guruceaga y Martín Rea, y a partir de ahí, armarse con nuevos nombres.

Además, estas no serán las únicas bajas para el Cali. Queda por saber qué pasará con Cristian Colmán, delantero paraguayo, entre otros. Mientras se anuncian las salidas, Alfredo Arias mantiene en expectativa los fichajes. Esos que deben venir a aportar para sacar a los verdiblancos de las posiciones negativas de la tabla del descenso y pelear por ser campeón.

LOS DOS FICHAJES QUE TENDRÁ DEPORTIVO CALI PARA EL 2025

Con esa necesidad bien marcada de luchar por meterse a los cuadrangulares del próximo semestre y optar por el título, Cali ya estaría a nada de cerrar sus primeras dos contrataciones para el siguiente año. Alfredo Arias ha buscado a un defensor uruguayo como lo es Guzmán Corujo que está a pocos detalles de ser nuevo jugador de la institución.

Pero, el uruguayo no será la única opción para reforzar al Deportivo Cali. Alfredo Arias está buscando un defensor central y ya tiene uno casi definido. Se trata del zaguero Juan Sebastián Quintero, que antes de ir a Brasil nuevamente, estaba entrenando y lo echaron para atrás.

El sueño de Quintero era sumar y aportar en esta pelea por no descender. Sin embargo, salió airadamente porque en el semestre pasado no se concretó su fichaje. Con Juan Sebastián, este sería el primer refuerzo para el 2025. Quintero ya está en Cali y no escondió su amor por el club.

Además de Juan Sebastián Quintero, Cali tiene listo a otro jugador para reemplazar a Jonathan Marulanda que no seguirá en la institución. Cristian Graciano que viene en condición de cedido por parte del Deportivo Independiente Medellín será el nuevo fichaje.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Cristian Graciano es esperado esta semana en la sede deportiva azucarera para firmar su contrato. En principio, el cuadro ‘Poderoso’ enviará al lateral derecho de 21 años en condición de cedido con opción de compra por el 70%.

En ese orden de ideas, tanto Juan Sebastián Quintero como Cristian Graciano son esperados para firmar sus respectivos contratos en la institución. Graciano tiene mucha proyección por su corta edad y, demás, ya había sido tentado por grandes clubes.