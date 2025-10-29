Cali perdería 5 jugadores para 2026 tras eliminación en Liga BetPlay

Comenzó la fecha 18 de la Liga BetPlay, una jornada definitiva para empezar a determinar los equipos que seguirán en la lucha por un cupo a los cuadrangulares finales y los que definitivamente se tendrán que despedir de la competencia de clausura, tal como ocurrió recientemente con Deportivo Cali.

La escuadra comandada por Alberto Gamero tuvo un semestre bastante irregular en el que se esperaba que los resultados fueran mejores, no solo por la llegada del estratega samario, sino por la manera en la que se conformó la plantilla de jugadores, en donde se encontraban destacadas figuras como Avilés Hurtado, Andrés Colorado, entre otros. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tras este desastroso hecho en el cuadro 'azucarero', las bajas se comenzarían a dar para la siguiente temporada.

Cali se desarma tras la eliminación en la Liga BetPlay

Deportivo Cali sigue dando de qué hablar en el el Fútbol Profesional Colombiano, ya que cuando parecía que todo podría llegar a mejorar para el equipo de Alberto Gamero en cuanto a lo deportivo tras solucionar su crisis económica, recibiría otro golpe en la plantilla de jugadores que los dejaría bastante desbalanceados para la siguiente temporada.

La escuadra 'azucarera' quedó sin oportunidad de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay de clausura tras haber caído por la mínima diferencia, en condición de local, ante Alianza FC. Este fue el golpe final para que se diera a conocer que habría cinco futbolistas no continuarían en el club para la siguiente temporada una vez expiren sus contratos en el mes de diciembre.