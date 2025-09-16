Cali pierde a un goleador para la Liga BetPlay: se conoció la sanción

Deportivo Cali ha venido de menos a más en la Liga BetPlay 2025-II. Dejó pasar una mala racha y un mal presente en el semestre pasado y está cerca de sellar una clasificación que venían esperando desde hace varios torneos. Además, se aleja cada vez más de esa siniestra tabla del descenso en la que nadie quiere estar.

A nivel organizacional, ha habido una crisis financiera que complicó a jugadores, cuerpo técnico y que ha tocado también al equipo femenino que ya está en la final de la Liga BetPlay Femenina con la necesidad de darle vuelta al marcador adverso contra Santa Fe. Sin embargo, afortunadamente los futbolistas ya fueron pagados debidamente y afirmaron que esto es una motivación grande para lo que viene.

Tras volver a sumar de a tres en la Liga y acercarse a la zona de clasificados, Deportivo Cali se alista para una nueva fecha en la que deberá visitar a La Equidad, un juego complejo en el que buscarán entrar al selecto grupo de los ocho. No obstante, para ese encuentro se conoció una sanción de uno de los goleadores en el semestre.

ANDREY ESTUPIÑÁN DEBERÁ PAGAR UNA FECHA DE SANCIÓN

Alberto Gamero y sus dirigidos todavía celebran la victoria en condición de local ante Deportivo Pasto. Por la Liga BetPlay deberán cumplir con la fecha 12 enfrentando a La Equidad en un partido esencial para seguir en busca de la clasificación para los cuadrangulares.

Pero, para ese partido de vital importancia, Cali no podrá contar con Andrey Estupiñán, quien fue sancionado por una fecha por la acumulación de tarjetas amarillas. Llegó a cinco amonestaciones y no podrá ser convocado para ese encuentro ante la Equidad.

En ese orden de ideas, Andrey Estupiñán regresará a la competencia para enfrentar a Águilas Doradas en condición de visitante el domingo 28 de septiembre. El ex Independiente Santa Fe venía dando de qué hablar con un buen entendimiento con Avilés Hurtado. Los dos atacantes sumaban goles y mantienen la ilusión del Deportivo Cali.

Andrey Estupiñán viene de marcarle al Deportivo Pasto para sellar la victoria. Anotó el segundo tanto de los azucareros y demuestra el gran olfato goleador y su impacto dentro de la cancha en cada compromiso del elenco verdiblanco.

EL REEMPLAZO DE ANDREY ESTUPIÑÁN EN EL DEPORTIVO CALI

Bajo ese panorama de la ausencia de Andrey Estupiñán, el Cali tendrá que reestructurar su ataque. Seguramente contra La Equidad estará Avilés Hurtado, pero la falta de Estupiñán se notará. En ese sentido, Alberto Gamero baraja varias posibilidades como reemplazo de Andrey.

Y es que, Andrey puede jugar al lado de Avilés Hurtado o por una banda. Bajo esas condiciones, el jugador que podría tomar el lugar de Estupiñán sería Fernando Mimbacas o Jaider Moreno. Sumado al amonestado que acumula tarjetas amarillas, tampoco podrá estar Yani Quintero que fue expulsado contra el Pasto.