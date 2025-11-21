Cali prepara el fichaje de un defensa central para el próximo semestre

Cali ya negocia con Águilas

Uno de los pocos jugadores que se salvan del semestre del Cali es el defensor central Joaquin Varela, el jugador uruguayo que ha tenido amplio despliegue en el futbol colombiano ha estado jugando en la ciudad de la salsa en condición de préstamo, pero por petición de Alberto Gamero el equipo ya está negociando con Águilas Doradas, dueño del pase del jugador, una extensión en el préstamo al menos hasta diciembre de 2026 con una opción de compra.

El jugador con pasado en Independiente Medellín e Instituto de Córdoba tiene contrato con el Cali hasta el 31 de diciembre de 2025 y después de eso deberá volver a presentarse con el dueño de su pase, sin embargo se espera que lleguen a un acuerdo ya que tanto jugador como club lo pretenden.