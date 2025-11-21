Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 13:59
Cali prepara el fichaje de un defensa central para el próximo semestre
El Deportivo Cali piensa en un defensor central para el 2026.
Después de varias campañas negativas el Cali, ya sin problemas económicos por la entrada del grupo inversor, buscará volver a los buenos tiempos y salir de la peligrosa zona de descenso donde empezará la próxima temporada. Para eso buscarán reforzar el equipo con varios fichajes e intentarán mantener a los jugadores base en la plantilla.
Cali ya negocia con Águilas
Uno de los pocos jugadores que se salvan del semestre del Cali es el defensor central Joaquin Varela, el jugador uruguayo que ha tenido amplio despliegue en el futbol colombiano ha estado jugando en la ciudad de la salsa en condición de préstamo, pero por petición de Alberto Gamero el equipo ya está negociando con Águilas Doradas, dueño del pase del jugador, una extensión en el préstamo al menos hasta diciembre de 2026 con una opción de compra.
El jugador con pasado en Independiente Medellín e Instituto de Córdoba tiene contrato con el Cali hasta el 31 de diciembre de 2025 y después de eso deberá volver a presentarse con el dueño de su pase, sin embargo se espera que lleguen a un acuerdo ya que tanto jugador como club lo pretenden.
El @DeportivoCaliCP presentó oferta formal a Águilas Doradas para extender el préstamo del zaguero uruguayo JOAQUÍN VARELA hasta diciembre de 2026, con opción de compra. pic.twitter.com/v2zPvm1H1R— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 21, 2025
Cali ante un año muy importante
El 2026 para el Cali será un año fundamental pensando en el riesgo de irse al descenso, si el 2025 lo sufrieron el 2026 corre el mismo riesgo, con el mecanismo del descenso como funciona acá en Colombia no solo toca pensar en la última temporada sino en las tres anteriores por lo que el equipo seguirá pagando.
Los dirigidos por Alberto Gamero necesitan hacer dos buenos semestres, al menos metiéndose a los ocho para no tener que preocuparse a final de año, aunque con el nuevo grupo inversor que llegó parece que los buenos días vuelven a salir en la capital del valle.
Fuente
Antena 2