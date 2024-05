Cali rechazó a director técnico y lo pagó caro: “teníamos todo listo”

Cuando Jaime de la Pava abandonó el banquillo del Deportivo Cali en un momento sensible para la institución por la tabla del descenso y por las oportunidades escasas que todavía tenían de clasificar, decidieron nombrar a Hernando ‘Cocho’ Patiño como nuevo estratega de manera interina. Lo que parecía que sería pasajero, terminó siendo hasta final del primer semestre.

Sin embargo, en medio de las opciones que se manejaron antes de que ‘Cocho’ Patiño tomara las riendas del cuadro azucarero, apareció el nombre de José Flabio Torres como una posibilidad. Sin duda alguna, el técnico tolimense hubiese podido ser una solución para todo lo que se jugaban en esta Liga BetPlay, y para lo que será el segundo semestre.

Vea también: Deportivo Cali definió la llegada de Hernán Torres en el segundo semestre: ya es oficial

Flabio Torres tomó la oferta del Always Ready de Bolivia, y no se lo pensó dos veces firmando contrato con el club del altiplano. En su cargo, logró poner al Always en el liderato del grupo de la Copa Sudamericana. En diálogo con Súper Combo de RCN Cali, el estratega reveló por qué no se dio su llegada al cuadro azucarero cuando todo parecía indicar que asumiría el cargo, todo se fue para atrás.

Cali todavía no tiene director técnico para el siguiente semestre, y Flabio era el máximo candidato De hecho, todo estaba definido, solo los separó lo más importante: el llamado oficial. Así lo confesó el tolimense, que estaba atraído por esa opción que se le apareció en su carrera, pero que no se dio.

Le puede interesar: Cali confirmó a su primer refuerzo para el segundo semestre: viene de exterior

Flabio sentenció, “el empresario que me maneja en Colombia me dijo que había una posibilidad para el Deportivo Cali, que había que alistar un proyecto de equipo y ya lo teníamos listo y estábamos esperando que nos llamaran. Estuvimos esperando la posibilidad, pero no hubo un llamado oficial”.

Sin duda alguna, lo pagó caro, pues Flabio Torres se ha caracterizado como un técnico que levanta clubes y podía ser la solución para sacar al Cali de posiciones incómodas en el descenso. Además, con Always Ready ha logrado meter al club boliviano en el liderato de la Sudamericana. Los verdiblancos seguirán buscando al estratega idóneo para el segundo semestre.