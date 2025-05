Cali recibió la mejor noticia para la Liga BetPlay: la FIFA lo confirmó

Alfredo Arias tambalea con su cargo como director técnico del Deportivo Cali y deberá sacar adelante los dos partidos que le quedan ante Independiente Santa Fe y Once Caldas para hacer 30 unidades. Sin embargo, con ese puntaje, no tendrá asegurado el paso a los cuadrangulares semifinales, pues, también depende de otros resultados.

Deportivo Cali necesita sí o sí dar el golpe en la Liga BetPlay para volver a ser protagonista en la competencia pensando en volver al título, algo que no encuentran desde 2021. A partir de ese momento, todo se vino abajo: se fue Rafael Dudamel de la dirección técnica, llegó la crisis de resultados y financieros que dejó a la institución en ruinas.

Con todos esos problemas económicos, y por la falta de pagos a jugadores y a directores técnicos, la FIFA estuvo al tanto de la situación y sancionó al cuadro azucarero por los próximos mercados de fichajes sin posibilidades de poder contratar jugadores.

De hecho, hace una semana, en el comienzo del mes de mayo, el ente mundial sentenció al Cali con una fuerte sanción que complica a la institución para las ventanas de contrataciones del 2025. La FIFA impuso una penalización de 237,500,000 millones, además de un 5 porciento de interés anual por el fallo a favor de Gustavo Adrián Ramírez, delantero paraguayo señalando al cuadro vallecaucano por una deuda.

LA FIFA LE DIO LA MANO AL DEPORTIVO CALI

Esto no es algo nuevo, pues, en meses pasados, el Deportivo Cali estaba al tanto de lo que podía caerle por parte de la FIFA en temas de sanciones. El futuro de los azucareros pendía de un hilo con la posibilidad de acudir al mercado de fichajes. De igual forma, el elenco verdiblanco no se quedó ahí e intentó apelar a la decisión del ente.

De hecho, este martes 13 de mayo, recibieron tal vez la mejor noticia para encarar los dos partidos restantes de la Liga BetPlay con el anhelo de clasificar. Pues, de acuerdo con Quique Barona de Antena 2 Cali, la FIFA le levantó la sanción para poder inscribir jugadores. “Es muy claro en el reglamento y está estipulado en las normas jurídicas de la FIFA en el Artículo 24, numeral 3”, inició el periodista.

Posteriormente, explicó la razón por la que le levantaron la sanción con base en el reglamento, “estas consecuencias podrán omitirse cuando el Tribunal del Fútbol haya impuesto una sanción deportiva al amparo del artículo 12 bis del artículo 17 o del artículo 18. En el mismo caso, en el numeral B dice, ‘haya sido informado de que el club deudor esté en situación de insolvencia en virtud de la legislación nacional pertinente y no esté limitado a cumplir con una orden. Por lo tanto, el Deportivo Cali lo puede hacer, pero no quiere decir que la deuda no se vaya a pagar”.

ALFREDO ARIAS NO TIENE ASEGURADA SU CONTINUIDAD EN EL DEPORTIVO CALI

Todavía hay pequeñas chances de que el cuadro azucarero pueda sellar su clasificación llegando a 30 puntos. El problema es que hay un trancón de clubes clasificados en este momento con esas unidades. La victoria del Pereira le puede dar la mano, pues, Pasto podía llegar a 29 puntos y cerrarle más probabilidades a la clasificación.

Aunque se ha hablado de un posible cambio de entrenador, Alfredo Arias desmintió su salida del Cali para el siguiente semestre. Sin embargo, no hay nada cierto sobre las posibilidades de seguir al frente, dado que, mucho dependerá de cómo cierre el primer semestre ante Independiente Santa Fe y Once Caldas.

El final del torneo no le sonríe al Cali que deberá medirse con dos elencos que tienen todavía aspiraciones de sellar sus respectivas clasificaciones, cada uno con 30 unidades, mismo puntaje al que podrían llegar los azucareros si vencen a sus dos rivales.