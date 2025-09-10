Actualizado:
Cali recibió mala noticia para la final: pierde importante figura
Deportivo Cali contaría con baja sensible para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay.
Se aproxima el cierre de la novena edición de la Liga BetPlay Femenina y nuevamente hay dos protagonistas de lujo que, no solo cuentan ya con su cupo asegurado a la Copa Libertadores, sino se robarán el espectáculo en partidos de ida y vuelta para definir al campeón.
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se ganaron de nuevo la oportunidad de disputar la final de la competencia, siendo esta la tercera ocasión en la que se enfrentarán por el título. El cuadro 'azucarero' llega como favorito por el historial que tiene ante las 'leonas', pero en esta ocasión el equipo comandado por Omar Ramírez tendría la ventaja, al menos en el partido de ida, ya que Cali se queda sin Zharick Montoya.
Dimayor anunció sanción para Zharick Montoya en Deportivo Cali
En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores, a donde justamente volverán a estar presentes en la edición 2025.
Ahora llega la oportunidad de luchar por un título más, el cuarto para Santa Fe y el tercero para Cali, siendo esta una final decisiva que determinará si las 'leonas' podrán seguir como las más campeonas de la competencia. El equipo bogotano se jugará el todo por el todo y deberá aprovechar la ausencia de Zharick Montoya.
La defensora central de 22 años no estaría presente en la final de ida que se llevará a cabo en Bogotá, ya que en la semifinal de vuelta ante Atlético Nacional, en la cual se pudieron quedar con su cupo a la final, fue amonestada con la doble tarjeta amarilla, lo que equivale a una fecha de sanción y una multa de $71.175.
En la Resolución No. 091 de 2025, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/cZkWUGcOgO#LoDamosTodo pic.twitter.com/myNZlesjJx— DIMAYOR (@Dimayor) September 9, 2025
Programación de la final de Liga Betplay Femenina 2025
Final Ida - Domingo 14 de septiembre
Santa Fe vs Cali
5:00 p. m.
Estadio El Campín
Final Vuelta - Domingo 21 de septiembre
Cali vs Santa Fe
5:00 p. m.
Estadio Deportivo Cali
