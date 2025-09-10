Cali recibió mala noticia para la final: pierde importante figura

Se aproxima el cierre de la novena edición de la Liga BetPlay Femenina y nuevamente hay dos protagonistas de lujo que, no solo cuentan ya con su cupo asegurado a la Copa Libertadores, sino se robarán el espectáculo en partidos de ida y vuelta para definir al campeón.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se ganaron de nuevo la oportunidad de disputar la final de la competencia, siendo esta la tercera ocasión en la que se enfrentarán por el título. El cuadro 'azucarero' llega como favorito por el historial que tiene ante las 'leonas', pero en esta ocasión el equipo comandado por Omar Ramírez tendría la ventaja, al menos en el partido de ida, ya que Cali se queda sin Zharick Montoya.

Dimayor anunció sanción para Zharick Montoya en Deportivo Cali

En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores, a donde justamente volverán a estar presentes en la edición 2025.

Ahora llega la oportunidad de luchar por un título más, el cuarto para Santa Fe y el tercero para Cali, siendo esta una final decisiva que determinará si las 'leonas' podrán seguir como las más campeonas de la competencia. El equipo bogotano se jugará el todo por el todo y deberá aprovechar la ausencia de Zharick Montoya.