Cali respira por otros resultados: tabla del descenso tras la fecha 5

Este 2024 ha sido una montaña rusa completa para el Deportivo Cali con los dos objetivos que se traza en la Liga BetPlay 2024-II. Sin duda alguna, el primero es salir de las posiciones incómodas del descenso, y para ello, se debe cumplir la segunda meta, con la necesidad de volver a ser protagonista en el rentado local después del último título conseguido en 2021.

A partir de ese momento, todo se le vino abajo con una mala organización que llevó a la institución azucarera a los problemas financieros y a la crisis de resultados que los deja en la zona roja al borde del descenso. Poco a poco, han venido escapando de bajar a la segunda categoría, pero lo que queda claro es que no es por resultados propios.

Deportivo Cali ha sufrido en este arranque, especialmente en condición de visitante sin poder sumar por fuera de su recinto deportivo. Cayeron contra Deportivo Pereira, Fortaleza CEIF y ante Boyacá Chicó para seguir en zona de riesgo pensando en salvarse del descenso. En su estadio ha sido distinto y ha logrado sumar dos victorias.

Afortunadamente para las pretensiones del Cali, la derrota contra Boyacá Chicó pudo dejar en crisis al club, pero los rivales directos en el descenso tampoco pudieron sumar de a tres. Patriotas cayó contra Atlético Nacional, Envigado empató ante Alianza FC y Jaguares de Córdoba cerró la fecha 5 a falta de que se disputen tres partidos aplazados con derrota frente a Águilas Doradas.

América vs Millonarios, Santa Fe vs Medellín y Pasto vs Junior son los juegos que faltan por disputarse en esta quinta fecha, pero no tendrán incidencia en la tabla del descenso en donde Cali duerme en la posición 17 respirando por los tropiezos de Patriotas, Jaguares y Envigado en la jornada. De hecho, esa ha sido la costumbre a lo largo de la crisis de resultados del azucarero.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay - Fecha 5

20. Patriotas de Boyacá – 17 puntos | 0,71 promedio

19. Jaguares de Córdoba – 105 puntos | 1,01 promedio

18. Envigado – 110 puntos | 1,06 promedio

17. Deportivo Cali – 112 puntos | 1,08 promedio

16. Boyacá Chicó – 70 puntos | 1,09 promedio

15. Alianza FC – 125 puntos | 1,2 promedio