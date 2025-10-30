Cali reveló el futuro de Alberto Gamero tras eliminación: ¿Seguirá en 2026?

Después de la salida de Alberto Gamero de manera sorpresiva de Millonarios, el entrenador samario prefirió tomarse un tiempo para descansar mientras le llegaban incontables ofertas para regresar a los banquillos. Uno de ellos fue Independiente Santa Fe, pero se terminó decantando por el Deportivo Cali en el segundo semestre.

Alberto Gamero estuvo a cargo de la planificación y los fichajes en el comienzo del segundo semestre. Autorizó las llegadas de Julián Quiñones, Fernando Mimbacas, además de la continuidad de jugadores como Yeison Gordillo y Javier Reina. El único que dio la talla fue Avilés Hurtado que no demoró en demostrar su jerarquía con goles.

El Cali tenía posibilidades latentes si le ganaba a Alianza Valledupar en la antepenúltima fecha, pero cayeron en condición de local por la mínima diferencia. Esto dio pie para confirmar la eliminación, un nuevo fracaso para la institución verdiblanca que depositó la confianza en Alberto Gamero.

¿La eliminación impacta en la posible salida de Alberto Gamero del Deportivo Cali? Pues bien, el entrenador samario estaría en el limbo por esa dura salida de la fiesta grande de los ocho al no conseguir el objetivo. Tendrá todavía partidos por delante frente a Santa Fe y Once Caldas antes de conocer la decisión oficial.

LA DECISIÓN QUE TOMARÍAN EN CALI CON ALBERTO GAMERO

Justo después de la eliminación, Mariano Olsen escribió en sus redes sociales que la confianza sigue siendo plena para la continuidad de Alberto Gamero conforme a la postura del Grupo IDC que adquirió al club azucarero.

Mariano Olsen reveló que, “desde el grupo IDC me dicen que no está en duda la continuidad de ALBERTO GAMERO. Se respetan los procesos”. Sin embargo, le ponen condiciones al timonel conformado por el entrenador samario para seguir dentro del 2026.

Y es que, a Olsen le afirman en el grupo IDC que, “el rearmado del equipo será prioritario. Se espera la conversión definitiva a Sociedad Anónima en próximas semanas para asumir el control del club”. Bajo ese panorama que llega justo desde los nevos dueños del elenco azucarero, Alberto Gamero seguirá, pero necesitará cambiar varias cosas dentro de la planificación. Sobre este tema toca revisar fichajes y salidas. De hecho, ya se habla de múltiples bajas.

LAS PRIMERAS BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA EL 2026

Mariano Olsen también destacó que el club ya tendría algunas ausencias de cara al primer semestre del siguiente año. Entre esas bajas están las de Javier Reina, el uruguayo, Guzmán Corujo, Fabián Castillo, Yeison Gordillo y Cristian Graciano que termina su respectivo contrato con el club y deberá regresar al Medellín.

Por su parte, la continuidad de Alberto Gamero irá hasta finales de 2026 con la necesidad de armar un equipo competitivo, volver a zona de clasificación y volver a correrle al descenso que sigue asomándose por ahí. El entrenador firmó un vínculo por 18 meses y hay intención de que respete su contrato.